Innlent

Hvalveiðibátarnir haldnir til veiða

Agnar Már Másson skrifar
Langreyður dregin upp í hvalstöðina. Mynd úr safni.
Langreyður dregin upp í hvalstöðina. Mynd úr safni. Vísir/Vilhelm

Hvalveiðibátar Hvals hf. eru sagðir haldnir til veiða í fyrsta sinn í tvö ár.

Í Morgunblaðinu í dag er greint frá því að hvalveiðibátarnir Hvalur 8 og 9 hafi lagt af stað úr Hvalfirði um klukkan 22 í gær.

Annar báturinn hefur setið undir kastljósi fjölmiðla síðasta rúma sólarhring vegna mótmælaaðgerða Hólmsteins Harðarsonar, sem settist upp í tunnu á mastri Hvals 9 í mótmælaskyni. 

Engu að síður var skipinu siglt af stað með hann um borð.

Hvalur hefur ekki verið veiddur við Íslandsstrendur síðustu tvö ár en Hafrannsóknarstofnun hefur lagt til að veiðar á langreyði verði ekki meiri en 150 í sumar, sem er 20 prósenta lækkun frá fyrri ráðgjöf.

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