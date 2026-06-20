Hvalveiðibátarnir haldnir til veiða Agnar Már Másson skrifar 20. júní 2026 07:44 Langreyður dregin upp í hvalstöðina. Mynd úr safni. Vísir/Vilhelm Hvalveiðibátar Hvals hf. eru sagðir haldnir til veiða í fyrsta sinn í tvö ár. Í Morgunblaðinu í dag er greint frá því að hvalveiðibátarnir Hvalur 8 og 9 hafi lagt af stað úr Hvalfirði um klukkan 22 í gær. Annar báturinn hefur setið undir kastljósi fjölmiðla síðasta rúma sólarhring vegna mótmælaaðgerða Hólmsteins Harðarsonar, sem settist upp í tunnu á mastri Hvals 9 í mótmælaskyni. Engu að síður var skipinu siglt af stað með hann um borð. Hvalur hefur ekki verið veiddur við Íslandsstrendur síðustu tvö ár en Hafrannsóknarstofnun hefur lagt til að veiðar á langreyði verði ekki meiri en 150 í sumar, sem er 20 prósenta lækkun frá fyrri ráðgjöf. Hvalveiðar Sjávarútvegur Mest lesið Undrast „leiðinlega“ Íslendinga Innlent Skora á Bubba að taka sér pásu frá laxveiði og mæta Innlent Flækt í kafkaískt stjórnsýslulegt helvíti Innlent Trúði ekki að siglt yrði úr höfninni: „Mér leið svo illa, ég fór að hágráta“ Innlent Segir Reykjavík að verða að Mekka vændisiðnaðar Innlent Þungt haldinn eftir að kýr réðst á tvo Erlent Mikið tjón eftir eld á Klapparstíg Innlent Hvalveiðibátarnir haldnir til veiða Innlent Lést í slysi á Hálsasveitarvegi Innlent „Ég hef verið kölluð þingmaður dauðans“ Innlent Fleiri fréttir Sektaður fyrir að aka á göngugötu Hvalveiðibátarnir haldnir til veiða Mikið tjón eftir eld á Klapparstíg Flækt í kafkaískt stjórnsýslulegt helvíti Undrast „leiðinlega“ Íslendinga Skora á Bubba að taka sér pásu frá laxveiði og mæta „Ég hef verið kölluð þingmaður dauðans“ Segir Reykjavík að verða að Mekka vændisiðnaðar Trúði ekki að siglt yrði úr höfninni: „Mér leið svo illa, ég fór að hágráta“ Höfuðvígi vændismansals, mótmælandi sem brotnaði niður og Þingvellir Björgunarsveitir sóttu göngumann við Háafoss Þingið komið í sumarfrí Samþykkja úrræði fyrir fólk sem sæta þarf öryggisráðstöfunum Óljós um tilganginn en þekktu hvert egg Allt eftirlit matvæla undir einni stofnun Boltinn sé hjá fjarskiptafélögunum Fresta opnun Sundhallar Reykjavíkur Áhöfnin hlúði að Hólmsteini á siglingunni til Hvalfjarðar Vetur í íslenskri kvikmyndagerð Handtökur í vændisrannsókn lögreglu Hjartaljósin ekki sloppin „Virðist vera einhverskonar gamaldags sjómennskuhefndaraðgerð“ Stór mál á dagskrá síðasta þingfundar fyrir þingfrestun Lést í slysi á Hálsasveitarvegi Hvalavinurinn í tunnunni og Kaleo undirbýr Þingvallakonsert Inga ræddi við fulltrúa Tiktok um að hækka aldursmörk Halda í opinbera heimsókn til Færeyja Dómur burðardýrs mildaður Starmer ætlar ekki að láta í minni pokann fyrir Burnham strax Einn vildi sýkna þegar dómur fyrir sérlega sársaukafulla nauðgun var staðfestur Sjá meira