Innlent

Berg­mál, bið­listar og bongóblíða

Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar
Hádegisfréttir hefjast klukkan 12:00.
Hádegisfréttir hefjast klukkan 12:00. vísir

Tónlistarhátíðin Bergmál á Þingvöllum heppnaðist vel að sögn lögreglu og komu engin meiriháttar mál á hennar borð. Nokkuð var um slagsmál en ekkert meiriháttar og var enginn handtekinn. Umferð gekk vel þrátt fyrir að hún hafi gengið löturhægt.

Bandaríski varaforsetinn JD Vance lenti í Sviss í morgun en þar eiga friðarviðræður milli Írana og Bandaríkjamanna að hefjast í dag.

Tilvísunum til Geðheilsumiðstöðvar barna hefur fjölgað verulega og biðtími eftir ADHD greiningu er að meðaltali eitt til tvö ár. Forstöðumaður Geðheilsumiðstöðvar segir biðtímann geta haft áhrif á vellíðan og námsárangur barna.

Þetta og fleira í hádegisfréttum Bylgjunnar klukkan 12:00.

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 21. júní 2026
Hádegisfréttir Bylgjunnar

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