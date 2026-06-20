Fjögur ár er síðan nefnd á vegum forsætisráðherra sagði sterkar vísbendingar um að fatlað fólk og fólk með geðrænar áskoranir hefði sætt illri meðferð á stofnunum. Velferðarnefnd Alþingis átti að vinna að næstu skrefum en svo hefur ekkert gerst. Framkvæmdastjóri geðhjálpar segir málið til skammar.
Alþingi samþykkti í vikunni að skipa framkvæmdanefnd sem undirbúa á afmælishátíð í tilefni af 1100 ára afmæli Alþingis árið 2030. Gert er ráð fyrir 800 milljóna kostnaði vegna hátíðahaldanna og segir forseti Alþingis um stórmerkan áfanga að ræða.
Von er á rjómablíðu á Þingvöllum þar sem tónleikar hljómsveitarinnar Kaleo fara fram. Tónlist mun óma um svæðið til miðnættis og er von á tuttugu þúsund manns.
Þetta og fleira í hádegisfréttum Bylgjunnar klukkan 12:00.