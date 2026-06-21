Hvað eiga bein Jónasar Hallgrímssonar, þýsk öfgaöfl, evran og Íransstríðið öll sameiginlegt? Sennilega ekki margt, nema það að málin verða öll tekin fyrir í Sprengisandi, sem verður á sínum stað klukkan 10 í dag.
Kristján Kristjánsson stýrir þættinum að venju.
Klukkan 10 - 10.30 verðu Kristján B. Jónasson bókmenntafræðingur til tals. Fjallað er um flutning beina Jónasar Hallgrímssonar til Íslands árið 1946, eitt undarlegasta mál síns tíma en um leið mál sem snertir sjálfstæðisbaráttu Íslendinga og sjálfstæði með afgerandi hætti. Enginn veit hvort bein Jónasar eru í raun þau réttu.
Svo eru Evrópumálin og evran á dagskrá klukkan 10.30 - 11.00. Baldur Pétursson, fyrrverandi framkvæmdastjóri við Norræna Þróunarbankann, er eindreginn stuðningsmaður þess að Íslendingar taki upp evru og telur mikla möguleika felast í því fyrir Íslendinga. Hann andæfir ákveðið þeirri skoðun að það sé rétt að halda í íslenska krónu.
Svo eru það alþjóðmálin klukkan 11.00 - 11.30. Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við HA, fer yfir hver áhrif Íransstríðsins og eftirmála þess er á samband Bandaríkjanna við Evrópuþjóðir. Bandaríkjamenn halda áfram að gagnrýna önnur Natóríki og segja Úkraínustríðið ekki koma sér við. Hafa þessar áherslur áhrif á stöðu Íslands og þá hvernig?
Að lokum færum við okkur yfir í öfgana klukkan 11.30 - 12.00 en þar mun Helgi Gunnlaugsson, prófessor við HÍ, ræða öfgaöfl í Þýskalandi. Helgi fjallar um nýlega heimsókn sína til Þýskalands og sívaxandi áhrif öfgaafla þar í landi sem óneitanlega hefur vakið furðu og óhug margra. Hverjar eru skýringar þessarar þróunar?