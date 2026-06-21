Fótbolti

Slógu met Ís­lands og mark­vörðurinn jafnaði met á HM

Sindri Sverrisson skrifar
Eloy Room sló í gegn með frammistöðu sinni gegn Ekvador í nótt.
Eloy Room sló í gegn með frammistöðu sinni gegn Ekvador í nótt. Getty/Charlotte Wilson

Curacao er núna orðin fámennasta þjóðin sem náð hefur í stig á HM, eftir markalaust jafntefli við Ekvador í E-riðli í nótt. Túnis er úr leik eftir að hafa aftur steinlegið, 4-0, þrátt fyrir að hafa ráðið nýjan þjálfara fyrir leik sinn við Japan.

Curacao fékk á sig sjö mörk og tapaði 7-1 gegn Þýskalandi í fyrsta leik á HM og hafa ýmsir spurt sig hvort liðið ætti nokkuð erindi á svona stórmót.

Í nótt sló liðið hins vegar met Íslands með því að verða fámennasta þjóðin til að fá stig á HM og markvörðurinn Eloy Room á stærstan þátt í því.

Room, sem er 37 ára gamall markvörður Miami FC, varði frá Enner Valencia í dauðafæri í upphafi leiks og hafði í lok leiks varið heil 15 skot.

Það hefur aðeins einu sinni gerst áður í leik á HM, frá því farið var að telja markvörslur á HM 1966, en Tim Howard varði jafnmörg skot fyrir Bandaríkin gegn Belgíu árið 2014, samkvæmt frétt BBC. Sá leikur var hins vegar framlengdur og Howard fékk á sig tvö mörk í framlengingunni.

Room grínaðist með það sjálfur eftir leik að hann hefði eflaust setið sveittur heima ef hann hefði fylgst með leiknum sjálfur, og að kannski væri réttast að hann fengi styttu af sér í Curacao.

Ekvador og Curacao eru nú með eitt stig hvort en Þýskaland efst í E-riðli með sex stig og Fílabeinsströndin er með þrjú.

Daichi Kamada er ennþá með sama gamla númerið. Hann skoraði fyrsta mark Japana í nótt, strax á fjórðu mínútu.Getty/David Ramos

Stærsti sigur asísks landsliðs

Japan vann svo stærsta sigur sem asískt landslið hefur unnið á HM, þegar liðið vann 4-0 gegn Túnis.

Túnisbúar ráku landsliðsþjálfara sinn eftir 5-1 tap gegn Svíþjóð í fyrsta leik en nýi þjálfarinn, Hervé Renard, náði ekki að laga leik liðsins og er nú ljóst að Túnis endar á botni F-riðils, þó lokaumferðin sé eftir.

Daichi Kamada kom Japan yfir strax á 4. mínútu, Ayase Ueda skoraði tvö mörk og Junya Ito eitt.

Holland og Japan eru því jöfn með fjögur stig á toppi F-riðils, Svíþjóð er með þrjú stig og Túnis án stiga. Í lokaumferðinni mætast Japan og Svíþjóð en Holland mætir Túnis.

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