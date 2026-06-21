Tárin streymdu hjá mömmu Cunha

Móðir Matheus Cunha fylgdist afar stolt með þegar sonur hennar skoraði tvö mörk fyrir Brasilíu í 3-0 sigrinum gegn Haítí í fyrrinótt.
Myndband af viðbrögðum mömmunnar hefur vakið athygli á samfélagsmiðlum en tárin streymdu niður kinnarnar þegar hún fagnaði syninum.
Cunha var sjálfur nokkuð yfirvegaður en brosti til mömmu sinnar þegar hann sá hana uppi í stúkunni.
💛💚🥹 Matheus Cunha’s mom in tears of joy after his son scoring goal at the World Cup.Beautiful. 😁🎥 DicadoGordinhoo on Instagram pic.twitter.com/jFe1I4YJ13— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2026
💛💚🥹 Matheus Cunha’s mom in tears of joy after his son scoring goal at the World Cup.Beautiful. 😁🎥 DicadoGordinhoo on Instagram pic.twitter.com/jFe1I4YJ13
Hinn 27 ára gamli Cunha, sem er leikmaður Manchester United, er á sínu fyrsta heimsmeistaramóti og var í fyrsta sinn í byrjunarliðinu í 3-0 sigrinum í fyrrinótt.
Hann þakkaði fyrir sig með tveimur mörkum strax í fyrri hálfleik, í samstarfi við Vinicius Junior sem skoraði svo sjálfur þriðja markið.
Cunha hafði komið inn á sem varamaður í fyrsta leik Brasilíu á HM, í 1-1 jafnteflinu gegn Marokkó, og spilaði þá hálftíma fyrir þjálfarann Carlo Ancelotti sem ákvað svo að tefla Cunha fram frá fyrstu mínútu í fyrrinótt.
Brasilía mætir Skotlandi í lokaumferð riðlakeppninnar á miðvikudagskvöld.