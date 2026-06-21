Fótbolti

Tárin streymdu hjá mömmu Cunha

Sindri Sverrisson skrifar
Matheus Cunha brosti breitt til mömmu sinnar sem var að rifna úr stolti uppi í stúku.
Matheus Cunha brosti breitt til mömmu sinnar sem var að rifna úr stolti uppi í stúku. Samsett/Getty/X

Móðir Matheus Cunha fylgdist afar stolt með þegar sonur hennar skoraði tvö mörk fyrir Brasilíu í 3-0 sigrinum gegn Haítí í fyrrinótt.

Myndband af viðbrögðum mömmunnar hefur vakið athygli á samfélagsmiðlum en tárin streymdu niður kinnarnar þegar hún fagnaði syninum.

Cunha var sjálfur nokkuð yfirvegaður en brosti til mömmu sinnar þegar hann sá hana uppi í stúkunni.

Hinn 27 ára gamli Cunha, sem er leikmaður Manchester United, er á sínu fyrsta heimsmeistaramóti og var í fyrsta sinn í byrjunarliðinu í 3-0 sigrinum í fyrrinótt.

Hann þakkaði fyrir sig með tveimur mörkum strax í fyrri hálfleik, í samstarfi við Vinicius Junior sem skoraði svo sjálfur þriðja markið.

Cunha hafði komið inn á sem varamaður í fyrsta leik Brasilíu á HM, í 1-1 jafnteflinu gegn Marokkó, og spilaði þá hálftíma fyrir þjálfarann Carlo Ancelotti sem ákvað svo að tefla Cunha fram frá fyrstu mínútu í fyrrinótt.

Brasilía mætir Skotlandi í lokaumferð riðlakeppninnar á miðvikudagskvöld.

HM 2026 í fótbolta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið