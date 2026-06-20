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Dramatískt sigur­mark tryggði Þjóð­verjum far­seðil í 32-liða úr­slit

Aron Guðmundsson skrifar
Undav kom sá og sigraði í kvöld
Undav kom sá og sigraði í kvöld Vísir/Getty

Þýskaland er komið áfram í 32-liða úrslit á HM í fótbolta eftir dramatískan 2-1 sigur gegn Fílabeinsströndinni þar sem að varamaðurinn Deniz Undav reyndist hetja Þýskalands.

Eftir sterkan 1-0 sigur gegn Ekvador í fyrstu umferð riðlakeppninnar komu Fílabeinsstrendingarnir fullir sjálfstrausts inn í leik kvöldsins vitandi það, líkt og Þjóðverjar, að sigur myndi tryggja þeim farseðil í 32-liða úrslit mótsins. 

Það dró til tíðinda á 30. mínútu þegar að Franck Kessié kom Fílabeinsströndinni yfir með fyrsta marki leiksins og eina marki fyrri hálfleiksins. 1-0. 

Þjóðverjarnir reyndu hvað þeir gátu að vinna sig til baka inn í leikinn og á 68. mínútu bar ákefð þeirra þýsku árangur.

Varamaðurinn Deniz Undav, sem hafði komið inn átta mínútum áður, kom boltanum í netið og jafnaði metin fyrir Þjóðverja með marki eftir frábæra fyrirgjöf Nadiem Amiri inn á teig. 1-1.

Stál í stál þessa stundina. Bæði lið fengu kjörin tækifæri til þess að stela sigrinum undir lok leiks og að lokum varð eitthvað undan að láta.

Þegar komið var fram í uppbótartíma venjulegs leiktíma átti Felix Nmecha hárnákvæma sendingu af miðjunni inn á vítateig Fílabeinsstrendinga þar sem að Undav tók afar vel við boltanum og kom honum í kjölfarið í netið.

Dramatískt sigurmark. Lokatölur 2-1. Varmaðurinn Deniz Undav hetja Þjóðverja. Kom inn á og skoraði bæði mörk liðsins. Tryggði Þjóðverjum sæti í 32-liða úrslitum HM.

Þjóðverjar sitja á toppi E-riðils með fullt hús stiga en Fílabeinsströndin er í 2. sæti með 3 stig. Ekvador og Curacao án stiga en eiga eftir að mætast í nótt. Þjóðverjar mæta svo Ekvador í lokaumferð riðilsins og Fílabeinsströndin mætir Curacao. 

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