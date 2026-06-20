Dramatískt sigurmark tryggði Þjóðverjum farseðil í 32-liða úrslit Aron Guðmundsson skrifar 20. júní 2026 22:00 Undav kom sá og sigraði í kvöld Vísir/Getty Þýskaland er komið áfram í 32-liða úrslit á HM í fótbolta eftir dramatískan 2-1 sigur gegn Fílabeinsströndinni þar sem að varamaðurinn Deniz Undav reyndist hetja Þýskalands. Eftir sterkan 1-0 sigur gegn Ekvador í fyrstu umferð riðlakeppninnar komu Fílabeinsstrendingarnir fullir sjálfstrausts inn í leik kvöldsins vitandi það, líkt og Þjóðverjar, að sigur myndi tryggja þeim farseðil í 32-liða úrslit mótsins. Það dró til tíðinda á 30. mínútu þegar að Franck Kessié kom Fílabeinsströndinni yfir með fyrsta marki leiksins og eina marki fyrri hálfleiksins. 1-0. Þjóðverjarnir reyndu hvað þeir gátu að vinna sig til baka inn í leikinn og á 68. mínútu bar ákefð þeirra þýsku árangur. Varamaðurinn Deniz Undav, sem hafði komið inn átta mínútum áður, kom boltanum í netið og jafnaði metin fyrir Þjóðverja með marki eftir frábæra fyrirgjöf Nadiem Amiri inn á teig. 1-1. Stál í stál þessa stundina. Bæði lið fengu kjörin tækifæri til þess að stela sigrinum undir lok leiks og að lokum varð eitthvað undan að láta. Þegar komið var fram í uppbótartíma venjulegs leiktíma átti Felix Nmecha hárnákvæma sendingu af miðjunni inn á vítateig Fílabeinsstrendinga þar sem að Undav tók afar vel við boltanum og kom honum í kjölfarið í netið. Dramatískt sigurmark. Lokatölur 2-1. Varmaðurinn Deniz Undav hetja Þjóðverja. Kom inn á og skoraði bæði mörk liðsins. Tryggði Þjóðverjum sæti í 32-liða úrslitum HM. Þjóðverjar sitja á toppi E-riðils með fullt hús stiga en Fílabeinsströndin er í 2. sæti með 3 stig. Ekvador og Curacao án stiga en eiga eftir að mætast í nótt. Þjóðverjar mæta svo Ekvador í lokaumferð riðilsins og Fílabeinsströndin mætir Curacao. HM 2026 í fótbolta