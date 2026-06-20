Greip gæsina þegar hún gafst og leiddi Hollendinga til stórsigurs Aron Guðmundsson skrifar 20. júní 2026 18:58 Brian Brobbey, hér lengst til hægri, fagnar einu marka sinna í kvöld Vísir/Getty Hollendingar unnu lífsnauðsynlegan sigur á Svíþjóð er liðin mættust í F-riðli HM í fótbolta í kvöld. Lokatölur 4-1 sigur Hollendinga sem verma toppsæti riðilsins. Segja má að Brian Brobbey, sóknarmaður liðsins hafi gripið tækifærið þegar það gafst í kvöld. Brobbey fékk tækifæri í byrjunarliðinu gegn Svíum eftir að hafa vermt varamannabekkinn í fyrsta leik gegn Japan og hann var ekki lengi að láta til sín taka. Á 5. mínútu leiksins kom hann Hollendingum yfir með fyrsta marki leiksins eftir stoðsendingu frá Cody Gakppo. 1-0. Rúmum tólf mínútum síðar tvöfaldaði hann forystu Hollendinga og stóðu leikar 2-0 í hálfleik. Yfirburðir Hollendinga miklir. Ekki var langt liðið á seinni hálfleikinn þegar að Cody Gakpo bætti við þriðja marki Hollendinga og sjö mínútum síðar var hann aftur á ferðinni er hann bætti við fjórða markinu og sínu öðru í leiknum. Anthony Elanga klóraði í bakkann fyrir Svía á 59. mínútu en Crysencio Summerville sá um að geirnegla 5-1 sigur Hollendinga með marki á 89.mínútu. Sigurinn gerir það að verkum að Hollendingar stökkva upp fyrir Svía í toppsæti riðilsins og eru þar með fjögur stig, einu stigi meira en Svíar í 2. sætinu. Japan fylgir þar á eftir með eitt stig og Túnis vermir botnsætið og er án stiga. Japan og Túnis mætast í nótt. HM 2026 í fótbolta