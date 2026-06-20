Bannað að fara í brúðkaup en skoraði sjö mörk og setti met Sindri Sverrisson skrifar 20. júní 2026 16:02 Katarina Sunde felldi tár í viðtali eftir sjö marka leik sinn, þegar hún ræddi um brúðkaup bróður síns. Skjáskot/TV 2 Katarina Dybvik Sunde var afar leið yfir því að fá ekki leyfi til að vera viðstödd brúðkaup bróður síns á Ítalíu en nýtti vonbrigðin til góðs með því að jafna markamet í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta. Sunde gerði sér lítið fyrir og skoraði heil sjö mörk í 8-1 stórsigri Aalesund á botnliði Bodö/Glimt í dag. Blikastelpan Daníela Dögg Guðnadóttir kom inn á hjá Aalesund í upphafi seinni hálfleiks en þá var staðan þegar orðin 5-0 og Sund búin að skora fernu. Hún náði svo að bæta við þrennu í seinni hálfleiknum og jafna met sem verið hafði alfarið í eigu Randi Leinan frá árinu 1997. View this post on Instagram A post shared by Toppserien | Norges øverste liga for kvinnefotball (@toppserien) Engu að síður var Sunde vonsvikin því hana hafði langað svo mikið að mæta í brúðkaup bróður síns eins og aðrir í fjölskyldunni. „Þetta hefur verið mjög erfitt og gærdagurinn var sérstakur fyrir mig. Ég hafði ákveðið að beina allri minni orku inn í leikinn hér í dag og standa mig, og gera það þess virði í það minnsta, þótt ég hefði gjarnan viljað vera á Ítalíu og fagna með þeim,“ sagði Sunde við TV 2 í Noregi. Bróðir hennar, Christer Dybvik Sunde, giftist landsliðsmarkverðinum Cecilie Fiskerstrand og var brúðkaupið haldið á Ítalíu eins og fyrr segir. „Ég bað um að fá leyfi. Úr því að þetta var brúðkaup stóra bróður míns þá fannst mér möguleiki að spyrja. En því var hafnað og ég virði það,“ sagði Sunde við Sunnmörsposten fyrr í þessari viku. Í stað brúðkaupsveislu fékk hún því markaveislu og er stolt af að hafa jafnað met Leinan sem staðið hafði í næstum þrjá áratugi. „Það er mjög flott, ég þigg þetta met. Ég vona að það standi í mörg ár,“ sagði Sunde. Norski boltinn Mest lesið Fyrstur til að fá rautt fyrir að hylja munninn en Tyrkir úr leik á HM Fótbolti Leið Englands algjör martröð eins og staðan er Fótbolti Gervigreindar-Maradona hneykslar marga í Argentínu Fótbolti Leggja inn kvörtun til FIFA vegna Messi Fótbolti Skemmdi búningsklefann í klúbbhúsinu í fyrra en setti met í ár Golf Varði mark Víðis og Sindra en er mættur á HM Fótbolti Segir að Liverpool verði að berjast um titilinn á fyrsta ári Iraola Enski boltinn Sjö stórmeistarar berjast um sigurinn Sport Fyrrum markakóngur Seríu A lést 58 ára gamall Fótbolti Tyrkir í sárum: „Biðjum alla tyrknesku þjóðina afsökunar“ Fótbolti Fleiri fréttir Bannað að fara í brúðkaup en skoraði sjö mörk og setti met Leið Englands algjör martröð eins og staðan er Amanda allt í öllu í frábærri endurkomu Varði mark Víðis og Sindra en er mættur á HM Ronaldinho gæti tekið fram skóna 46 ára gamall Tyrkir í sárum: „Biðjum alla tyrknesku þjóðina afsökunar“ Flugu í 22 tíma á rellu án klósetts til að sjá Skota á HM Maður dagsins á HM: „Svikari“ af miklum markvarðaættum Gervigreindar-Maradona hneykslar marga í Argentínu Fyrstur til að fá rautt fyrir að hylja munninn en Tyrkir úr leik á HM Cunha með tvö og Brassar höfðu það náðugt Ætlar að sýna öllum heiminum hvað systir hans heitin sá í honum Zlatan trúir því að Bandaríkin geti orðið heimsmeistari Marokkómenn skoruðu sigurmarkið eftir 71 sekúndu Segir að Liverpool verði að berjast um titilinn á fyrsta ári Iraola Fyrrum markakóngur Seríu A lést 58 ára gamall Skotar og Marokkóar berjast um sæti í 32-liða úrslitum Njarðvíkingar stöðvuðu sigurgöngu Leiknisliðsins Bandaríkjamenn með fullt hús eftir tvo leiki FIFA breytti því hvernig stöðutöflur virka á HM Leggja inn kvörtun til FIFA vegna Messi Gamla Íslendingafélagið á barmi gjaldþrots Freyr varð dapur: „Fáir en valdamiklir menn sem fannst þetta góð hugmynd“ Hakimi dreginn fyrir dóm: „Aldrei orðið mál ef ég væri ekki frægur“ Miður sín eftir brotið og kom í klefann að biðjast afsökunar Birtir myndband af því þegar fyrirliði KR brotnaði á báðum Sumarmótin: TM mótið í Vestmannaeyjum Maður dagsins á HM: Saknar Hákonar en er markahæstur á mótinu Dagatalið í enska boltanum: Titilvörn Arsenal hefst gegn nýliðum Straujaði tökumann á HM sem fékk treyju að gjöf Sjá meira