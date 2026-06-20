Fótbolti

Bannað að fara í brúð­kaup en skoraði sjö mörk og setti met

Sindri Sverrisson skrifar
Katarina Sunde felldi tár í viðtali eftir sjö marka leik sinn, þegar hún ræddi um brúðkaup bróður síns.
Katarina Sunde felldi tár í viðtali eftir sjö marka leik sinn, þegar hún ræddi um brúðkaup bróður síns. Skjáskot/TV 2

Katarina Dybvik Sunde var afar leið yfir því að fá ekki leyfi til að vera viðstödd brúðkaup bróður síns á Ítalíu en nýtti vonbrigðin til góðs með því að jafna markamet í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta.

Sunde gerði sér lítið fyrir og skoraði heil sjö mörk í 8-1 stórsigri Aalesund á botnliði Bodö/Glimt í dag.

Blikastelpan Daníela Dögg Guðnadóttir kom inn á hjá Aalesund í upphafi seinni hálfleiks en þá var staðan þegar orðin 5-0 og Sund búin að skora fernu.

Hún náði svo að bæta við þrennu í seinni hálfleiknum og jafna met sem verið hafði alfarið í eigu Randi Leinan frá árinu 1997.

Engu að síður var Sunde vonsvikin því hana hafði langað svo mikið að mæta í brúðkaup bróður síns eins og aðrir í fjölskyldunni.

„Þetta hefur verið mjög erfitt og gærdagurinn var sérstakur fyrir mig. Ég hafði ákveðið að beina allri minni orku inn í leikinn hér í dag og standa mig, og gera það þess virði í það minnsta, þótt ég hefði gjarnan viljað vera á Ítalíu og fagna með þeim,“ sagði Sunde við TV 2 í Noregi.

Bróðir hennar, Christer Dybvik Sunde, giftist landsliðsmarkverðinum Cecilie Fiskerstrand og var brúðkaupið haldið á Ítalíu eins og fyrr segir.

„Ég bað um að fá leyfi. Úr því að þetta var brúðkaup stóra bróður míns þá fannst mér möguleiki að spyrja. En því var hafnað og ég virði það,“ sagði Sunde við Sunnmörsposten fyrr í þessari viku.

Í stað brúðkaupsveislu fékk hún því markaveislu og er stolt af að hafa jafnað met Leinan sem staðið hafði í næstum þrjá áratugi.

„Það er mjög flott, ég þigg þetta met. Ég vona að það standi í mörg ár,“ sagði Sunde.

Norski boltinn

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