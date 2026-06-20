Fótbolti

Ronaldinho gæti tekið fram skóna 46 ára gamall

Sindri Sverrisson skrifar
Ronaldinho er á HM til að fylgjast með brasilíska landsliðinu sem vann Haítí 3-0 í nótt.
Ronaldinho er á HM til að fylgjast með brasilíska landsliðinu sem vann Haítí 3-0 í nótt. Getty/Roger Wimmer

Brasilíska fótboltastjarnan Ronaldinho hefur gert samning við ítalska C-deildarfélagið Ravenna og segist ekki geta beðið eftir því að byrja að spila.

Ítalski miðillinn Gazzetta dello Sport greindi frá þessu en sagði að betra ljósi yrði varpað á málið á viðburði í Miami næsta þriðjudag.

„Ég get ekki beðið eftir því að dansa með boltann aftur og skrifa nýja sögu með Ignazio og allri Cipriani-fjölskyldunni,“ sagði Ronaldinho og vísaði til Ignazio Cipriani, viðskiptajöfurs og eiganda Ravenna.

Varaforseti Ravenna, Ariedo Braida, vildi þó ekki fullyrða að Ronaldinho myndi spila með liðinu. „Mun hann spila? Við sjáum til en það er ekki útilokað. Hann er meistari og þá er ekki spurt um aldur,“ sagði Braida við ANSA fréttaveituna.

Ronaldinho var valinn leikmaður ársins 2004 og 2005 hjá FIFA og hlaut Ballon d‘Or árið 2005. Hann gerði garðinn frægan með Barcelona og AC Milan, sem og auðvitað brasilíska landsliðinu, en hefur ekki spilað fótbolta á hæsta stigi í rúman áratug.

Ítalski boltinn

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