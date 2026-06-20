Ronaldinho gæti tekið fram skóna 46 ára gamall Sindri Sverrisson skrifar 20. júní 2026 13:17 Ronaldinho er á HM til að fylgjast með brasilíska landsliðinu sem vann Haítí 3-0 í nótt. Getty/Roger Wimmer Brasilíska fótboltastjarnan Ronaldinho hefur gert samning við ítalska C-deildarfélagið Ravenna og segist ekki geta beðið eftir því að byrja að spila. Ítalski miðillinn Gazzetta dello Sport greindi frá þessu en sagði að betra ljósi yrði varpað á málið á viðburði í Miami næsta þriðjudag. „Ég get ekki beðið eftir því að dansa með boltann aftur og skrifa nýja sögu með Ignazio og allri Cipriani-fjölskyldunni,“ sagði Ronaldinho og vísaði til Ignazio Cipriani, viðskiptajöfurs og eiganda Ravenna. Varaforseti Ravenna, Ariedo Braida, vildi þó ekki fullyrða að Ronaldinho myndi spila með liðinu. „Mun hann spila? Við sjáum til en það er ekki útilokað. Hann er meistari og þá er ekki spurt um aldur,“ sagði Braida við ANSA fréttaveituna. Ronaldinho var valinn leikmaður ársins 2004 og 2005 hjá FIFA og hlaut Ballon d‘Or árið 2005. Hann gerði garðinn frægan með Barcelona og AC Milan, sem og auðvitað brasilíska landsliðinu, en hefur ekki spilað fótbolta á hæsta stigi í rúman áratug. Ítalski boltinn Mest lesið Fyrstur til að fá rautt fyrir að hylja munninn en Tyrkir úr leik á HM Fótbolti Gervigreindar-Maradona hneykslar marga í Argentínu Fótbolti Leggja inn kvörtun til FIFA vegna Messi Fótbolti Skemmdi búningsklefann í klúbbhúsinu í fyrra en setti met í ár Golf Segir að Liverpool verði að berjast um titilinn á fyrsta ári Iraola Enski boltinn Fyrrum markakóngur Seríu A lést 58 ára gamall Fótbolti Cunha með tvö og Brassar höfðu það náðugt Fótbolti Ætlar að sýna öllum heiminum hvað systir hans heitin sá í honum Fótbolti Fjórar heiðraðar sem spiluðu fyrsta landsleikinn fyrir sjötíu árum Handbolti Marokkómenn skoruðu sigurmarkið eftir 71 sekúndu Fótbolti Fleiri fréttir Tyrkir í sárum: „Biðjum alla tyrknesku þjóðina afsökunar“ Flugu í 22 tíma á rellu án klósetts til að sjá Skota á HM Maður dagsins á HM: „Svikari“ af miklum markvarðaættum Gervigreindar-Maradona hneykslar marga í Argentínu Fyrstur til að fá rautt fyrir að hylja munninn en Tyrkir úr leik á HM Cunha með tvö og Brassar höfðu það náðugt Ætlar að sýna öllum heiminum hvað systir hans heitin sá í honum Zlatan trúir því að Bandaríkin geti orðið heimsmeistari Marokkómenn skoruðu sigurmarkið eftir 71 sekúndu Segir að Liverpool verði að berjast um titilinn á fyrsta ári Iraola Fyrrum markakóngur Seríu A lést 58 ára gamall Skotar og Marokkóar berjast um sæti í 32-liða úrslitum Njarðvíkingar stöðvuðu sigurgöngu Leiknisliðsins Bandaríkjamenn með fullt hús eftir tvo leiki FIFA breytti því hvernig stöðutöflur virka á HM Leggja inn kvörtun til FIFA vegna Messi Gamla Íslendingafélagið á barmi gjaldþrots Freyr varð dapur: „Fáir en valdamiklir menn sem fannst þetta góð hugmynd“ Hakimi dreginn fyrir dóm: „Aldrei orðið mál ef ég væri ekki frægur“ Miður sín eftir brotið og kom í klefann að biðjast afsökunar Birtir myndband af því þegar fyrirliði KR brotnaði á báðum Sumarmótin: TM mótið í Vestmannaeyjum Maður dagsins á HM: Saknar Hákonar en er markahæstur á mótinu Dagatalið í enska boltanum: Titilvörn Arsenal hefst gegn nýliðum Straujaði tökumann á HM sem fékk treyju að gjöf Rekin fyrir falsfrétt um að pabbi Messi væri dáinn Mexíkóar fyrstir í 32-liða úrslit eftir skelfileg mistök Tár hetjunnar höfðu áhrif og mamma hans fær að koma á HM Cristiano Ronaldo eftir Kongó-klúðrið: „Það vantaði ekkert upp á“ Reyndur lýsandi ruglaðist á liðum á HM og var rekinn Sjá meira