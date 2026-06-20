Fótbolti

Flugu í 22 tíma á rellu án klósetts til að sjá Skota á HM

Sindri Sverrisson skrifar
Scott McTominay og félagar eiga greinilega afar dygga stuðningsmenn sem flugu í gegnum Ísland á leið sinni á HM.
Scott McTominay og félagar eiga greinilega afar dygga stuðningsmenn sem flugu í gegnum Ísland á leið sinni á HM. Samsett/BBC/Getty

Skoska fótboltalandsliðið á hreint einstaka stuðningsmenn og í þeim hópi eru félagarnir David Smith og Fraser MacIntyre sem ákváðu að fara á lítilli flugvél yfir Atlantshafið og sjá sína menn spila á HM í Bandaríkjunum.

BBC fjallaði um þá Smith og MacIntyre sem eru formaður og varaformaður hjá skoska knattspyrnufélaginu Ayr United.

Þeir ferðuðust í 22 tíma, með ekkert salerni í litlu rellunni sinni, en komust á endanum á áfangastað, til Rhode Island. Þeir höfðu þá ferðast í gegnum Ísland, Grænland og Kanada og fengið frábært útsýni á leiðinni.

„Við vorum á heimleið eftir leik hjá Ayr United og ræddum um hvað við myndum gera ef Skotland kæmist á HM. Fraser sagði þá „af hverju tökum við ekki flugvélina?“ og þó að ég hafi í alvörunni ekkert verið búinn að drekka þá sagði ég bara „já, gerum það“,“sagði Smith.

Ferðalagið gekk vel en félagarnir ákváðu að sleppa því að drekka kaffi á leiðinni og fengu sér imodium-lyfið til að minnka líkurnar á að verða mál, á flugi yfir rúmsjó. Ferðalagið gekk mjög vel þó að það kæmi örlítill skrekkur í menn við komuna til Kanada.

„Þegar við vorum að lenda í Montreal þá hefði ég ekki höndlað það ef ég hefði flogið vélinni. En hann var rólegur og yfirvegaður, kom okkur niður og jafnvel þó að við lentum í svolítið rykkjóttu veðri þá hélt hann alltaf ró sinni,“ sagði Smith um félaga sinn og þeir bættu við að ferðalagið hefði verið algjörlega ógleymanlegt.

Skotar urðu að sætta sig við 1-0 tap gegn Marokkó í gærkvöld en unnu 1-0 sigur gegn Haítí í fyrsta leik. Þeir mæta svo Brasilíu í lokaumferð riðlakeppninnar og þurfa sigur þar til að vera öruggir um sæti í 32-liða úrslitum en mögulega duga stigin þrjú til að koma Skotum áfram sem eitt af átta bestu liðunum í 3. sæti í riðlunum tólf.

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