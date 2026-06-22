Bröndby-stuðningsmenn eru enn á ný að koma félaginu sínu í vandræði alveg eins og þeir gerðu með því að ráðast á stuðningsmenn Víkinga eftir Evróputap í Víkinni síðasta sumar.
Danska félaginu hefur nú verið refsað fyrir árás á konu í hjólastól.
Árás á konu í hjólastól og mikil notkun á flugeldum í umspilsleik við FC Kaupmannahöfn um Evrópusæti á Brøndby-leikvanginum kostar Brøndby nú þunga refsingu frá aganefnd knattspyrnunnar.
Bröndby greinir frá því að félagið þurfi að greiða 100.000 danskar krónur og loka efri hluta Sydsiden-stúkunnar í fyrstu tveimur heimaleikjum komandi tímabils.
Bröndby skrifar að félagið hafi kært gerandann fyrir árásina og hann hafi síðan verið ákærður, auk þess sem hann hefur fengið lífstíðarbann frá leikvanginum „fyrir þessa afar átakanlegu og siðlausu háttsemi“.
Efter pyroteknik og overfald: Brøndby straffet https://t.co/81dzUu945p pic.twitter.com/uVAtitmRwt— B.T. (@btdk) June 17, 2026
Efter pyroteknik og overfald: Brøndby straffet https://t.co/81dzUu945p pic.twitter.com/uVAtitmRwt
Skelfing greip um sig hjá hinni 26 ára gömlu Mille Mastrup þegar á hana var ráðist á Bröndby-leikvanginum. Hún fæddist með vöðvarýrnun og átti að horfa á grannaslag F.C. Kaupmannahafnar og Bröndby IF úr hjólastólaplássi sínu í fremstu röð í austurstúkunni.
Stuttu eftir að leikurinn hófst komust þrír stuðningsmenn Bröndby að því að Mille Mastrup héldi með erkifjendunum í FCK og byrjuðu að áreita hana. Ástandið magnaðist þegar hópur stuðningsmanna Brøndby kom auga á öndunarslöngu Mille Mastrup, sem er tengd við hjólastólinn hennar.
Mille Mastrup og aðstoðarkona hennar svipuðust örvæntingarfullar um eftir öryggisvörðum en enginn var í nágrenninu, sagði hún í viðtali við TV2 á sínum tíma.
Allt fór úr böndunum þegar stuðningsmenn Brøndby tóku í slönguna á öndunarvélinni og, að sögn Mille Mastrup, kipptu henni úr sambandi.
„Þá missti ég andann. Þetta er gjörsamlega fáránlegt og ég segi að ég þurfi súrefni,“ sagði hin 26 ára gamla Mille Mastrup.
Ef slangan er ekki tengd við öndunarvélina byrjar hún að pípa eftir 20 sekúndur og þá er það „lífið sem er í húfi“, útskýrði Mille Mastrup.
Sem betur fer setti aðstoðarkona hennar slönguna fljótt aftur á sinn stað í öndunarvélinni. En eftir sat Mille Mastrup, sem óttaðist um líf sitt um stund.
Þegar nokkrar mínútur voru liðnar af seinni hálfleik yfirgáfu Mille Mastrup og aðstoðarkona hennar Bröndby-leikvanginn.