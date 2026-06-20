Ætlar að sýna öllum heiminum hvað systir hans heitin sá í honum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 20. júní 2026 08:02 Yan Diomande spilar með Fílabeinsströndinni á HM og hefur verið orðaður við Liverpool. Getty/ Joosep Martinson Hjartnæmt bréf frá einum efnilegasta fótboltamanni heims hefur vakið mikla athygli og gefur heiminum innsýn í hvað það er sem drífur þennan frábæra leikmann áfram að ná þeim markmiðum sínum að verða besti leikmaður heims. Yan Diomande er einn eftirsóttasti knattspyrnumaður heims í dag og stórlið Liverpool og Paris Saint Germain eru sögð verða að keppast um hann. Diomande er mættur á heimsmeistaramótið með landsliði Fílabeinsstrandarinnar en þessi nítján ára strákur spilaði við mjög góðan orðstír með RB Leipzig í þýsku deildinni á síðasta tímabili. Yan Diomande hefur vottað systur sinni, Roxane, sem lést fimmtán ára gömul eftir atvik þar sem hún er sögð hafa drukkið byrlaðan drykk, tilfinningaþrungna virðingu. Stjarna Fílabeinsstrandarinnar sagði: „Allt sem ég geri á fótboltavellinum er fyrir þig.“ Vængmaðurinn hjá RB Leipzig greindi frá þeirri hjartasorg sem hann upplifði þegar honum var tilkynnt að systir hans hefði látist, skömmu eftir að hann lék sinn fyrsta leik fyrir Leganes í spænsku deildinni á síðasta ári, í grein sem birtist í Players' Tribune. Diomande, 19 ára, skrifaði: „Ég fékk aldrei nein svör. Ég veit ekki hvort ég vil vita hvers vegna. Kannski var það afbrýðisemi. Kannski er þetta bara eitthvað sem gerist í landinu okkar. Kannski hefði ég getað verndað þig. Ég veit ekki,“ skrifaði Diomande. „Ég reyni að treysta áætlun Guðs. Það er það eina sem ég get gert. Ég reyni ekki að gleyma, því ég veit að ég mun ekki gleyma. Það eina sem ég get gert er að nota sársaukann til að leggja harðar að mér og gera allt sem okkur dreymdi um,“ skrifaði Diomande. View this post on Instagram A post shared by The Players' Tribune (@playerstribune) „Ég skrifaði þetta því ég get ekki talað um það. Ég skrifaði þetta því ég vil að þú vitir að ég mun sjá til þess að þú lifir áfram. Ég mun sjá til þess að allir viti nafnið þitt. Allur heimurinn. Allt sem ég geri á fótboltavellinum er fyrir þig. Svo mikið hefur gerst síðan ég sá þig síðast … Þú myndir ekki einu sinni trúa því. Ég veit ekki hvort ég trúi því,“ skrifaði Diomande. Í bréfinu er einnig greint frá áhrifum Roxane á bróður sinn þegar þau ólust upp í Abidjan, hvernig hann ólst upp við drauma um að líkja eftir Cristiano Ronaldo og hvernig hún studdi hann í gegnum fjölda hafnana frá félögum eftir misheppnaðar reynslur. „Þau héldu bara áfram að fara með mig um alla Evrópu og allir héldu áfram að segja nei,“ skrifaði hann. „Vegabréfsáritunin mín var útrunnin. Draumurinn minn var búinn. Þau sendu mig aftur til Afríku og við grétum saman. Þú varst sú eina sem hættir aldrei að trúa. Nokkrum vikum síðar samdi ég við Leganes og við grétum öðruvísi tárum,“ skrifaði Diomande. Bréfið, sem var skrifað rétt áður en hann ferðaðist til Norður-Ameríku á heimsmeistaramótið, endar á því að Diomande, sem áður hefur verið orðaður við Liverpool, heitir því að verða besti leikmaður heims. „Þetta er tækifærið mitt til að sýna öllum heiminum það sem þú sást í mér. Í hvert skipti sem ég skora mun ég sjá til þess að allir viti nafnið þitt. Ég mun sjá til þess að þeir gleymi þér ekki,“ bætti hann við. „Þú sagðir alltaf að ég gæti orðið betri en Cristiano. Ef ég sé hann þar, þá heilsa ég honum fyrir þig. Ég ætla að gera það sem þú spáðir fyrir um, ég sver það. Áður en ég átti alvöru skó varstu að segja öllum: ‚Bróðir minn verður sá besti í heimi,“ skrifaði Diomande. 💔✉️ The gutwrenching letter Yan Diomande wrote to his late sister:"Dear Roxane,"Remember when somebody bought me a fake United jersey, and I wrote Ronaldo 7 on the back with the black marker?"We didn’t know rich or poor. We just knew happiness."Remember 25 people… pic.twitter.com/NzyfkAPKWD— CentreGoals. (@centregoals) June 18, 2026 HM 2026 í fótbolta Mest lesið Skemmdi búningsklefann í klúbbhúsinu í fyrra en setti met í ár Golf Segir að Liverpool verði að berjast um titilinn á fyrsta ári Iraola Enski boltinn Leggja inn kvörtun til FIFA vegna Messi Fótbolti Fjórar heiðraðar sem spiluðu fyrsta landsleikinn fyrir sjötíu árum Handbolti Fyrrum markakóngur Seríu A lést 58 ára gamall Fótbolti FIFA breytti því hvernig stöðutöflur virka á HM Fótbolti Marokkómenn skoruðu sigurmarkið eftir 71 sekúndu Fótbolti Zlatan trúir því að Bandaríkin geti orðið heimsmeistari Fótbolti Freyr varð dapur: „Fáir en valdamiklir menn sem fannst þetta góð hugmynd“ Fótbolti Gamla Íslendingafélagið á barmi gjaldþrots Fótbolti Fleiri fréttir Ætlar að sýna öllum heiminum hvað systir hans heitin sá í honum Zlatan trúir því að Bandaríkin geti orðið heimsmeistari Marokkómenn skoruðu sigurmarkið eftir 71 sekúndu Segir að Liverpool verði að berjast um titilinn á fyrsta ári Iraola Fyrrum markakóngur Seríu A lést 58 ára gamall Skotar og Marokkóar berjast um sæti í 32-liða úrslitum Njarðvíkingar stöðvuðu sigurgöngu Leiknisliðsins Bandaríkjamenn með fullt hús eftir tvo leiki FIFA breytti því hvernig stöðutöflur virka á HM Leggja inn kvörtun til FIFA vegna Messi Gamla Íslendingafélagið á barmi gjaldþrots Freyr varð dapur: „Fáir en valdamiklir menn sem fannst þetta góð hugmynd“ Hakimi dreginn fyrir dóm: „Aldrei orðið mál ef ég væri ekki frægur“ Miður sín eftir brotið og kom í klefann að biðjast afsökunar Birtir myndband af því þegar fyrirliði KR brotnaði á báðum Sumarmótin: TM mótið í Vestmannaeyjum Maður dagsins á HM: Saknar Hákonar en er markahæstur á mótinu Dagatalið í enska boltanum: Titilvörn Arsenal hefst gegn nýliðum Straujaði tökumann á HM sem fékk treyju að gjöf Rekin fyrir falsfrétt um að pabbi Messi væri dáinn Mexíkóar fyrstir í 32-liða úrslit eftir skelfileg mistök Tár hetjunnar höfðu áhrif og mamma hans fær að koma á HM Cristiano Ronaldo eftir Kongó-klúðrið: „Það vantaði ekkert upp á“ Reyndur lýsandi ruglaðist á liðum á HM og var rekinn Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík-Stjarnan 2-1 | Ása Björg hetjan í framlengingu Ein regla fyrir Messi og önnur fyrir Themba Zwane Herinn kallaður á æfingu á HM Kanadamenn unnu stórsigur en misstu mann af velli fótbrotinn Svisslendingar skoruðu fjögur mörk í lokin Tottenham borgar háa upphæð fyrir varnarmann Brighton Sjá meira