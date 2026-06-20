Fótbolti

Ætlar að sýna öllum heiminum hvað systir hans heitin sá í honum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Yan Diomande spilar með Fílabeinsströndinni á HM og hefur verið orðaður við Liverpool.
Yan Diomande spilar með Fílabeinsströndinni á HM og hefur verið orðaður við Liverpool. Getty/ Joosep Martinson

Hjartnæmt bréf frá einum efnilegasta fótboltamanni heims hefur vakið mikla athygli og gefur heiminum innsýn í hvað það er sem drífur þennan frábæra leikmann áfram að ná þeim markmiðum sínum að verða besti leikmaður heims.

Yan Diomande er einn eftirsóttasti knattspyrnumaður heims í dag og stórlið Liverpool og Paris Saint Germain eru sögð verða að keppast um hann.

Diomande er mættur á heimsmeistaramótið með landsliði Fílabeinsstrandarinnar en þessi nítján ára strákur spilaði við mjög góðan orðstír með RB Leipzig í þýsku deildinni á síðasta tímabili.

Yan Diomande hefur vottað systur sinni, Roxane, sem lést fimmtán ára gömul eftir atvik þar sem hún er sögð hafa drukkið byrlaðan drykk, tilfinningaþrungna virðingu. Stjarna Fílabeinsstrandarinnar sagði: „Allt sem ég geri á fótboltavellinum er fyrir þig.“

Vængmaðurinn hjá RB Leipzig greindi frá þeirri hjartasorg sem hann upplifði þegar honum var tilkynnt að systir hans hefði látist, skömmu eftir að hann lék sinn fyrsta leik fyrir Leganes í spænsku deildinni á síðasta ári, í grein sem birtist í Players' Tribune.

Diomande, 19 ára, skrifaði: „Ég fékk aldrei nein svör. Ég veit ekki hvort ég vil vita hvers vegna. Kannski var það afbrýðisemi. Kannski er þetta bara eitthvað sem gerist í landinu okkar. Kannski hefði ég getað verndað þig. Ég veit ekki,“ skrifaði Diomande.

„Ég reyni að treysta áætlun Guðs. Það er það eina sem ég get gert. Ég reyni ekki að gleyma, því ég veit að ég mun ekki gleyma. Það eina sem ég get gert er að nota sársaukann til að leggja harðar að mér og gera allt sem okkur dreymdi um,“ skrifaði Diomande.

„Ég skrifaði þetta því ég get ekki talað um það. Ég skrifaði þetta því ég vil að þú vitir að ég mun sjá til þess að þú lifir áfram. Ég mun sjá til þess að allir viti nafnið þitt. Allur heimurinn. Allt sem ég geri á fótboltavellinum er fyrir þig. Svo mikið hefur gerst síðan ég sá þig síðast … Þú myndir ekki einu sinni trúa því. Ég veit ekki hvort ég trúi því,“ skrifaði Diomande.

Í bréfinu er einnig greint frá áhrifum Roxane á bróður sinn þegar þau ólust upp í Abidjan, hvernig hann ólst upp við drauma um að líkja eftir Cristiano Ronaldo og hvernig hún studdi hann í gegnum fjölda hafnana frá félögum eftir misheppnaðar reynslur.

„Þau héldu bara áfram að fara með mig um alla Evrópu og allir héldu áfram að segja nei,“ skrifaði hann.

„Vegabréfsáritunin mín var útrunnin. Draumurinn minn var búinn. Þau sendu mig aftur til Afríku og við grétum saman. Þú varst sú eina sem hættir aldrei að trúa. Nokkrum vikum síðar samdi ég við Leganes og við grétum öðruvísi tárum,“ skrifaði Diomande.

Bréfið, sem var skrifað rétt áður en hann ferðaðist til Norður-Ameríku á heimsmeistaramótið, endar á því að Diomande, sem áður hefur verið orðaður við Liverpool, heitir því að verða besti leikmaður heims.

„Þetta er tækifærið mitt til að sýna öllum heiminum það sem þú sást í mér. Í hvert skipti sem ég skora mun ég sjá til þess að allir viti nafnið þitt. Ég mun sjá til þess að þeir gleymi þér ekki,“ bætti hann við.

„Þú sagðir alltaf að ég gæti orðið betri en Cristiano. Ef ég sé hann þar, þá heilsa ég honum fyrir þig. Ég ætla að gera það sem þú spáðir fyrir um, ég sver það. Áður en ég átti alvöru skó varstu að segja öllum: ‚Bróðir minn verður sá besti í heimi,“ skrifaði Diomande.

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