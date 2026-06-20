Gervigreindar-Maradona hneykslar marga í Argentínu

Gervigreindin býður upp á ýmislegt, meðal annars að fá dáið fólk til að leika í auglýsingum.
Argentínska þjóðin er núna í uppnámi vegna gervigreindar Maradona. Diego Maradona lést árið 2020 en nú sést hann aftur – í veðmálaauglýsingu sem hefur vakið mikla reiði í Argentínu.
„Ef nota á ímynd Diego ætti það að vera fyrir eitthvað jákvætt,“ sagði Rocío Oliva, síðasta maki fótboltastjörnunnar.
Myndskeiðið er sýnt í argentínsku sjónvarpi í hléum á leikjum heimsmeistaramótsins.
⚽️ EL DIEGO EN IAIndignación por la aparición de Maradona en una publicidad de apuestashttps://t.co/6DEIDN6GEC— bardeonews (@bardeonews) June 15, 2026
⚽️ EL DIEGO EN IAIndignación por la aparición de Maradona en una publicidad de apuestashttps://t.co/6DEIDN6GEC
Í því sést gervigreindargerð útgáfa af Maradona, með því útliti sem hann hafði á HM 1986 í Mexíkó – sama ár og hann skoraði hið fræga mark með „hönd guðs“.
„Strákar, það er kominn tími til að sýna af hverju þið eruð með svona stór eistu. Og ef heimurinn vill koma og höggva af okkur fæturna, þá skulum við sýna þeim að hér spilum við með bolta,“ segir hann í veðmálaauglýsingunni.
Hvatningin til argentínska karlalandsliðsins í fótbolta hefur vakið upp gagnrýnisraddir í landinu vegna sérkennilegs orðalags.
Þetta er þrátt fyrir að auglýsingin sé sögð hafa verið samþykkt af tveimur dætrum fótboltagoðsagnarinnar, sem lögmaður dætranna staðfestir við dagblaðið Clarín.
💥🇦🇷 ¡Polémica con Maradona! Se usa su imagen generada con IA para promocionar apuestas... y con el permiso de la propia familia🗣️ "Si usan la imagen de Diego que sea para algo lindo" #FIFAWorldCup https://t.co/9bPYQm2DUq— Antena 3 Noticias (@A3Noticias) June 19, 2026
💥🇦🇷 ¡Polémica con Maradona! Se usa su imagen generada con IA para promocionar apuestas... y con el permiso de la propia familia🗣️ "Si usan la imagen de Diego que sea para algo lindo" #FIFAWorldCup https://t.co/9bPYQm2DUq
Ákvörðunin virðist þó ekki hafa stuðning allra barna hans – þar sem Janna Maradona, Diego Jr og Diego Fernando eru sögð hafa talið auglýsinguna óviðeigandi.
Það finnst einnig síðasta maka Maradona, Rocío Oliva, sem lýsti óánægju sinni við América TV.
„Ef nota á ímynd Diego ætti það að vera fyrir eitthvað jákvætt sem börn geta haft til fyrirmyndar,“ segir hún.
Argentína vann opnunarleik sinn á HM 3–0 gegn Alsír. Næst á dagskrá er Austurríki á mánudag áður en liðið spilar við Jórdaníu í síðustu umferð riðlakeppninnar.