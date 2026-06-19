Björgunarmenn á Suðurlandi voru síðdegis í dag ræstir út að Háafossi í Þjórsárdal þar sem göngumaður virtist hafa bortnað á fæti. Göngumaðurinn hefur verið sóttur.
Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, segir í samtali við Vísi að göngumaðurinn, sem hafi verið í hóp, virðist hafa dottið og talið hafi verið að hann væri brotinn á fót eða ökla.
Útkallið hafi borist um klukkan 14 í dag.
„Hann var á frekar óheppilegum sal. Þannig að það var talsverð vinna við að komast til hans og ekki síðar að koma honum niður,“ segir Jón Þór. Til þess hafi björgunarsveitir frá Selfossi og Árnesi verið ræstir út.
„Á tímapunkti leit út eins og þyrfti aukamannaskap úr Reykjavík [...] en svo kom ekki til þess að á þá reyndi.“
„Nú er hann kominn í sjúkrabíl og, eins langt og ég veit, á leið upp á heilbrigðisstofnun.“