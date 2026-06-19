Fyrrum markakóngur Seríu A lést 58 ára gamall Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 19. júní 2026 22:03 Igor Protti fagnar marki í ítölsku deildinni. Getty/ Image Photo Agency Igor Protti, sem skoraði mörk í hrönnum fyrir fjölda Seríu A-félaga á tíunda áratugnum, lést á föstudag, 58 ára að aldri. Protti hafði barist við krabbamein um nokkurt skeið. Fyrrverandi félag hans, Bari, sem hann lék með þegar hann varð markakóngur Serie A tímabilið 1995/96, minnist hans. #Protti, il ricordo di Paolo Di Canio: "Giocasse oggi, Igor sarebbe capitano in Nazionale"#SkySporthttps://t.co/VMkr9dCJDN— skysport (@SkySport) June 19, 2026 „Þú háðir erfiðasta leikinn með hugrekki hinna stóru. Þótt lokaflautið í dag geri alla harmi slegna, munt þú ávallt lifa í minningu þeirra sem studdu þig,“ skrifar félagið sem nú leikur í Seríu B. Tímabilið 1995/96 skoraði hann 24 mörk þrátt fyrir að Bari félli úr deildinni. Hann deildi markakóngstitlinum með Lazio-stjörnunni Giuseppe Signori. Protti er einn tveggja leikmanna sem hafa orðið markakóngar í bæði Serie A, Serie B og Serie C. Hinn er Dario Hübner. Protti var markakóngur í Seríu A 1996, í Serbíu B 2003 og í Serbíu C 2001 og 2002. Noemi Protti, the daughter of former footballer Igor Protti, who passed away, shared an emotional farewell message to her father:“The final whistle came far too soon.People see the final whistle, but we lived through all 90 minutes with you against this bastard and insidious… pic.twitter.com/VtzvmGnFZo— Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) June 19, 2026 Ítalski boltinn Mest lesið Gunnlaugur Árni hefur lokið keppni á US Open Golf Gunnlaugur fékk ekki að klára hringinn en endaði á fugli Golf Freyr varð dapur: „Fáir en valdamiklir menn sem fannst þetta góð hugmynd“ Fótbolti Leggja inn kvörtun til FIFA vegna Messi Fótbolti Hakimi dreginn fyrir dóm: „Aldrei orðið mál ef ég væri ekki frægur“ Fótbolti Rekin fyrir falsfrétt um að pabbi Messi væri dáinn Fótbolti Birtir myndband af því þegar fyrirliði KR brotnaði á báðum Íslenski boltinn Cristiano Ronaldo eftir Kongó-klúðrið: „Það vantaði ekkert upp á“ Fótbolti Gunnlaugur þurfti að slá yfir hús og fullt af fólki til að ná fugli Golf Sjáðu innslagið um Gunnlaug Árna í útsendingu US Open Golf Fleiri fréttir Segir að Liverpool verði að berjast um titilinn á fyrsta ári Iraola Fyrrum markakóngur Seríu A lést 58 ára gamall Skotar og Marokkóar berjast um sæti í 32-liða úrslitum Njarðvíkingar stöðvuðu sigurgöngu Leiknisliðsins Bandaríkjamenn með fullt hús eftir tvo leiki FIFA breytti því hvernig stöðutöflur virka á HM Leggja inn kvörtun til FIFA vegna Messi Gamla Íslendingafélagið á barmi gjaldþrots Freyr varð dapur: „Fáir en valdamiklir menn sem fannst þetta góð hugmynd“ Hakimi dreginn fyrir dóm: „Aldrei orðið mál ef ég væri ekki frægur“ Miður sín eftir brotið og kom í klefann að biðjast afsökunar Birtir myndband af því þegar fyrirliði KR brotnaði á báðum Sumarmótin: TM mótið í Vestmannaeyjum Maður dagsins á HM: Saknar Hákonar en er markahæstur á mótinu Dagatalið í enska boltanum: Titilvörn Arsenal hefst gegn nýliðum Straujaði tökumann á HM sem fékk treyju að gjöf Rekin fyrir falsfrétt um að pabbi Messi væri dáinn Mexíkóar fyrstir í 32-liða úrslit eftir skelfileg mistök Tár hetjunnar höfðu áhrif og mamma hans fær að koma á HM Cristiano Ronaldo eftir Kongó-klúðrið: „Það vantaði ekkert upp á“ Reyndur lýsandi ruglaðist á liðum á HM og var rekinn Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík-Stjarnan 2-1 | Ása Björg hetjan í framlengingu Ein regla fyrir Messi og önnur fyrir Themba Zwane Herinn kallaður á æfingu á HM Kanadamenn unnu stórsigur en misstu mann af velli fótbrotinn Svisslendingar skoruðu fjögur mörk í lokin Tottenham borgar háa upphæð fyrir varnarmann Brighton HM-framherji fær ekki að koma til Kanada Mollee: „Ég hef fulla trú á liðinu“ Þróttur og Fram fengu heimaleik í undanúrslitunum Sjá meira