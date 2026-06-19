Fótbolti

Fyrrum marka­kóngur Seríu A lést 58 ára gamall

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Igor Protti fagnar marki í ítölsku deildinni.
Igor Protti fagnar marki í ítölsku deildinni. Getty/ Image Photo Agency

Igor Protti, sem skoraði mörk í hrönnum fyrir fjölda Seríu A-félaga á tíunda áratugnum, lést á föstudag, 58 ára að aldri.

Protti hafði barist við krabbamein um nokkurt skeið. Fyrrverandi félag hans, Bari, sem hann lék með þegar hann varð markakóngur Serie A tímabilið 1995/96, minnist hans.

„Þú háðir erfiðasta leikinn með hugrekki hinna stóru. Þótt lokaflautið í dag geri alla harmi slegna, munt þú ávallt lifa í minningu þeirra sem studdu þig,“ skrifar félagið sem nú leikur í Seríu B.

Tímabilið 1995/96 skoraði hann 24 mörk þrátt fyrir að Bari félli úr deildinni. Hann deildi markakóngstitlinum með Lazio-stjörnunni Giuseppe Signori.

Protti er einn tveggja leikmanna sem hafa orðið markakóngar í bæði Serie A, Serie B og Serie C. Hinn er Dario Hübner.

Protti var markakóngur í Seríu A 1996, í Serbíu B 2003 og í Serbíu C 2001 og 2002.

Ítalski boltinn

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