Þingi slitið

Þingi hefur verið frestað og ganga alþingismenn nú út í sumarfrí. Lengsta umræðan á yfirstöðnu þingi fjallaði um komandi þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður við Evrópusambandið. Þing kemur saman á ný 8. september.
Þórunn Sveinbjarnadóttir þingforseti sleit í dag síðastaþingfundi 157. löggjafarþings á fimmta tímanum eftir hádegi í dag, 19. júní.
Þingið var að störfum frá 9. september til 18. desember 2025 og svo frá 14. janúar til 19. júní 2026.
Meðal mála sem samþykkt voru í dag eru frumvarp Miðflokksins um gildistíma ökuskírteina, frumvarp ríkisstjórnarinnar um jarðakaup erlendra aðila og breytingar á lögum um stimpilgjald.
Auk þess lauk umræðu og atkvæðagreiðslu um Stofnun atvinnuveganna sem verður til með sameiningu Matvælastofnunar, Fiskistofu og Verðlagsstofu skiptaverðs.
Skrifstofa Alþingis hefur tekið saman tölfræði um afstaðið þing. Þar segir í tilkynningu að þingfundir hafi samtals verið 131 og staðið í 844 klukkustundir og 21 mínútu. Þingfundadagar voru alls 114.
Meðallengd þingfunda var sex klukkustundir og 23 mínútur. Lengsti þingfundurinn stóð í 13 klukkustundir og 27 mínútur.
Lengsta umræðan var um þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald viðræðna um aðild Íslands að Evrópusambandinu en hún stóð samtals í 58 klukkustundir og 16 mínútur.
Af 188 frumvörpum sem lögð voru fram urðu alls 105 að lögum og 83 voru óútrædd og eitt var ekki samþykkt. Af 95 þingsályktunartillögum voru 22 samþykktar og 73 voru óútræddar.
Þá voru 32 skriflegar skýrslur lagðar fram. Sextán beiðnir um skýrslur komu fram, allar til ráðherra. Fjórar munnlegar skýrslur ráðherra voru fluttar.
Fyrirspurnir á þingskjölum voru samtals 399. Fyrirspurnir til munnlegs svars voru 31 og var 21 svarað en ein kölluð aftur og ein felld niður vegna ráðherraskipta. 368 skriflegar fyrirspurnir voru lagðar fram og var 269 þeirra svarað, 15 voru felldar niður vegna ráðherraskipta. 84 biðu svars er þingi var frestað.
Þingmál til meðferðar í þinginu voru 729 og tala prentaðra þingskjala við þingfrestun var 1460. Óundirbúnar fyrirspurnir til ráðherra voru 267 og sérstakar umræður nítján talsins. Samtals höfðu verið haldnir 500 fundir hjá fastanefndum þegar þingi var frestað.
Samkvæmt starfsáætlun er þingsetning 158. löggjafarþings 8. september.