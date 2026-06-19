Í kvöld, föstudagskvöldið 19. júní, og fram eftir nóttu, milli klukkan 20:00 og 04:00, verður unnið að fræsingu í suðurátt frá Kaplakrika.
Í tilkynningu frá Vegagerðinni kemur fram að Reykjanesbraut verði lokað á milli Kaplakrika og Lækjargötu. Hjáleið verði um Strandgötu, Fjarðargötu og Reykjavíkurveg.
Samkvæmt tilkynningu má búast við töfum á umferð. Vegfarendur eru beðnir um að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sýna aðgát við vinnusvæðið.
Sunnudagskvöld 21. júní og aðfaranótt mánudags 22. júní á milli kl. 20:00 til 06:00 verður Reykjanesbraut lokuð á milli Ásvalla og hringtorgsins við Flatahraun einnig verður lokað frá Kaldárselsvegi. Hjáleið er um Strandgötu, Fjarðargötu og Reykjavíkurveg.