Innlent

Loka Reykja­nes­braut við Kapla­krika í kvöld

Lovísa Arnardóttir skrifar
Lokað verður á milli Kaplakrika og Lækjargötu frá klukkan 20 og fram eftir.
Lokað verður á milli Kaplakrika og Lækjargötu frá klukkan 20 og fram eftir. Vísir/Vilhelm

Í kvöld, föstudagskvöldið 19. júní, og fram eftir nóttu, milli klukkan 20:00 og 04:00, verður unnið að fræsingu í suðurátt frá Kaplakrika.

Í tilkynningu frá Vegagerðinni kemur fram að Reykjanesbraut verði lokað á milli Kaplakrika og Lækjargötu. Hjáleið verði um Strandgötu, Fjarðargötu og Reykjavíkurveg.

Samkvæmt tilkynningu má búast við töfum á umferð. Vegfarendur eru beðnir um að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sýna aðgát við vinnusvæðið.

Lokað á sunnudag líka

Sunnudagskvöld 21. júní og aðfaranótt mánudags 22. júní á milli kl. 20:00 til 06:00 verður Reykjanesbraut lokuð á milli Ásvalla og hringtorgsins við Flatahraun einnig verður lokað frá Kaldárselsvegi. Hjáleið er um Strandgötu, Fjarðargötu og Reykjavíkurveg.

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