Lögreglustjóri braut meðalhófsreglu Sigurgeir Þorkelsson skrifar 18. júní 2026 23:12 Margeir Sveinsson gegndi stöðu aðstoðaryfirlögregluþjóns þegar málið kom upp. Lögreglustjóri braut meðalhófsreglu þegar hann færði Margeir Sveinsson, aðstoðaryfirlögregluþjón, til í starfi í kjölfar kvartana undirmanns. Landsréttur hefur staðfest dóm Héraðsdóms Reykjavíkur en það var ríkislögmaður sem áfrýjaði dómnum. Ríkið þarf að greiða Margeiri tvær milljónir í miskabætur og eina og hálfa milljón í málskostnað. Margeir var á árinu 2023 færður til í starfi eftir kvartanir undirmanns, rannsóknarlögreglukonu, sem hann hafði átt í ástarsambandi við um nokkurra mánaða skeið. Ítarlega er farið yfir atriði máls í frétt Vísis hér að neðan: Fengin var sálfræði- og ráðgjafarstofa til að gera úttekt á málinu en þegar niðurstaða hennar lá fyrir ákvað lögreglustjóri Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu að færa Margeir til í starfi. Hélt hann launakjörum sínum en hafði ekki lengur mannaforráð og sinnti ekki lengur stjórnunarskyldu. Landsréttur tekur undir niðurstöðu héraðsdóms um lögreglustjóri hafi með því brotið gegn meðalhófsreglu. Hægt hefði verið að finna honum aðra sambærilega stöðu innan embættisins þar sem hann hefði ekki lengur verið yfirmaður konunnar. Margeir fór fram á að sér yrðu dæmdar bætur vegna þess miska sem hann hefði orðið fyrir þegar niðurstöður skýrslunnar voru gerðar opinberar í fjölmiðlum. Í því hafi birst röng og ógætileg meðhöndlun embættisins á máli er varðaði einkalíf hans. Niðurstaða Landsréttar er þar hin sama og héraðsdóms, að honum skuli ekki dæmdar bætur heldur hafi hann orðið fyrir ófjárhagslegu tjóni. Lögreglan Mál Margeirs Sveinssonar Dómsmál Mest lesið „Verulega áhugaverður fávitaskapur“ Innlent Hópur fólks hafi setið um matinn í frískápnum Innlent Hólmsteinn skriðinn úr tunnunni Innlent Sigldu af stað með mótmælandann um borð Innlent „Þetta er eitthvert langsóttasta bull sem ég hef heyrt“ Innlent „Ég veit ekki hvað annað ég get gert til að hjálpa hvölunum“ Innlent Slagsmál brutust út eftir árekstur Innlent Kominn úr tunnunni og upp í lögreglubíl Innlent Ein stærsta drónaárásin á Rússland frá upphafi stríðsins Erlent Í haldi lögreglu eftir fjölskylduerjur í Garðabæ Innlent Fleiri fréttir Símasamband verra eftir að slökkt var á eldri sendum Bjartsýni um að ljúka þingstörfum á morgun Kominn úr tunnunni og upp í lögreglubíl Segir óheimilt hafi verið að sigla af stað með mótmælandann um borð „Sjaldan verið jafn góður tími og núna fyrir kaupendur“ Hólmsteinn skriðinn úr tunnunni Í haldi lögreglu eftir fjölskylduerjur í Garðabæ Vilja veita nítján manns ríkisborgararétt Lögregla varar við svikahrappi í Árbæ Í beinni frá Hvalfirði: Mótmælandi enn í hvalbát Handtekin á leið úr landi með ríflega hundrað fuglsegg og lifandi unga Sigldu af stað með mótmælandann um borð Vilja segja „já til að sjá“ „Þetta er eitthvert langsóttasta bull sem ég hef heyrt“ Annmarkar á fleiri en einu stigi málsins Landsréttur sýknar Sindra og Ísidór af hryðjuverkaákæru „Ég veit ekki hvað annað ég get gert til að hjálpa hvölunum“ Systir Ming Ting: Catherine „ekki sjálfstæð“ „Þurfum að passa okkur að vera ekki einföld“ Ekki hafi verið ásetningur um að bana sambýliskonunni Klórför eins og þegar fólk „reynir að losa sig úr kyrkingunni“ Hyggjast sekta leigusala sem skrá ekki samninga Jón Björn ráðinn sveitarstjóri Þingmenn beðnir um að vera á tánum og tímamót í golfsögu Íslendinga nálgast Mótmælendur ekki kærðir eftir truflun á þingfundi Jón Magnús frá Ölmu og aftur á spítalann Hópur fólks hafi setið um matinn í frískápnum Bein útsending: Samtal um þjóðaröryggi – Lýðræði á tímum upplýsingaóreiðu Myndaveisla: Norðlendingar fögnuðu á 17. júní „Verulega áhugaverður fávitaskapur“ Sjá meira