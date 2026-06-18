Innlent

Lög­reglu­stjóri braut meðalhófsreglu

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Margeir Sveinsson gegndi stöðu aðstoðaryfirlögregluþjóns þegar málið kom upp.
Margeir Sveinsson gegndi stöðu aðstoðaryfirlögregluþjóns þegar málið kom upp.

Lögreglustjóri braut meðalhófsreglu þegar hann færði Margeir Sveinsson, aðstoðaryfirlögregluþjón, til í starfi í kjölfar kvartana undirmanns. Landsréttur hefur staðfest dóm Héraðsdóms Reykjavíkur en það var ríkislögmaður sem áfrýjaði dómnum. Ríkið þarf að greiða Margeiri tvær milljónir í miskabætur og eina og hálfa milljón í málskostnað. 

Margeir var á árinu 2023 færður til í starfi eftir kvartanir undirmanns, rannsóknarlögreglukonu, sem hann hafði átt í ástarsambandi við um nokkurra mánaða skeið. Ítarlega er farið yfir atriði máls í frétt Vísis hér að neðan:

Fengin var sálfræði- og ráðgjafarstofa til að gera úttekt á málinu en þegar niðurstaða hennar lá fyrir ákvað lögreglustjóri Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu að færa Margeir til í starfi. Hélt hann launakjörum sínum en hafði ekki lengur mannaforráð og sinnti ekki lengur stjórnunarskyldu. 

Landsréttur tekur undir niðurstöðu héraðsdóms um lögreglustjóri hafi með því brotið gegn meðalhófsreglu. Hægt hefði verið að finna honum aðra sambærilega stöðu innan embættisins þar sem hann hefði ekki lengur verið yfirmaður konunnar.

Margeir fór fram á að sér yrðu dæmdar bætur vegna þess miska sem hann hefði orðið fyrir þegar niðurstöður skýrslunnar voru gerðar opinberar í fjölmiðlum. Í því hafi birst röng og ógætileg meðhöndlun embættisins á máli er varðaði einkalíf hans. Niðurstaða Landsréttar er þar hin sama og héraðsdóms, að honum skuli ekki dæmdar bætur heldur hafi hann orðið fyrir ófjárhagslegu tjóni.

Lögreglan Mál Margeirs Sveinssonar Dómsmál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið