Hjartaljósin ekki sloppin Bjarki Sigurðsson skrifar 19. júní 2026 12:40 Umferðarljós Akureyrar vekja oftast lukku meðal ferðamanna. Mögulega of mikla lukku að mati Vegagerðarinnar. Akureyrarbær Enn hefur ekki verið tekin ákvörðun um hvað verður um hjartalaga umferðarljós Akureyrarbæjar. Málið er komið aftur á borð Vegagerðarinnar eftir ósk innviðaráðuneytisins um heimild til notkunar hjartalaga ljósops í rauðum umferðarljósum í reglugerð. Í júní í fyrra óskaði Vegagerðin eftir því við skipulagsráð Akureyrarbæjar að hjartalaga rauð umferðarljós sem logað hafa í bænum um árabil verði fjarlægð. Hjörtun ógni umferðaröryggi meðal annars vegna þess hve oft ferðamenn taka myndir og sjálfur með ljósunum, jafnvel á miðeyjum fjölfarinna gatnamóta. Málið vakti mikla athygli og kepptust Akureyringar við að lýsa yfir afdráttarlausum stuðningi við hjörtun og sögðu ómögulegt að verða við beiðninni. Halla Tómasdóttir blandaði sér í leikinn og gerði skoðanakönnun meðal fylgjenda sinna á Instagram þar sem hún kannaði ást fólks á ljósunum. Þá hló þingheimur þegar Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra reyndi að mynda hjarta með höndunum í þingsal þegar málið var rætt í þingsal. Í svari Vegagerðarinnar við fyrirspurn fréttastofu um hver staðan sé á málinu tæpu ári síðar segir að það sé enn í vinnslu. Fyrr á árinu hafi innviðaráðuneytið óskað eftir umsögn Vegagerðarinnar um tillögu að breytingu á reglugerð um umferðarmerki. Vegagerðin gerði athugasemdir við tillöguna og í framhaldi af því óskaði ráðuneytið eftir því að Vegagerðin útfærði heimild til notkunar hjartalaga ljósops í rauðum umferðarljósum í reglugerð. Nú sé unnið að þeirri yfirferð en næstu skref ráðist af niðurstöðu þeirrar vinnu og áframhaldandi meðferð málsins hjá stjórnvöldum. Akureyri Samgöngumál Samgönguslys Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið „Þetta er kannski dýrasta tækið sem barnið á“ Innlent Hættu skyndilega við viðræðurnar í Sviss Erlent Lést í slysi á Hálsasveitarvegi Innlent „Það verða engir konungar“ Erlent Lögreglustjóri braut meðalhófsreglu Innlent Einn vildi sýkna þegar dómur fyrir sérlega sársaukafulla nauðgun var staðfestur Innlent Ólafur Þ. Harðarson sakaður um fánaslugs Innlent „Virðist vera einhverskonar gamaldags sjómennskuhefndaraðgerð“ Innlent Kominn úr tunnunni og upp í lögreglubíl Innlent Símasamband verra eftir að slökkt var á eldri sendum Innlent Fleiri fréttir Sex vændiskaupendur handteknir í rassíu lögreglu Hjartaljósin ekki sloppin „Virðist vera einhverskonar gamaldags sjómennskuhefndaraðgerð“ Stór mál á dagskrá síðasta þingfundar fyrir þingfrestun Lést í slysi á Hálsasveitarvegi Hvalavinurinn í tunnunni og Kaleo undirbýr Þingvallakonsert Inga ræddi við fulltrúa Tiktok um að hækka aldursmörk Halda í opinbera heimsókn til Færeyja Dómur burðardýrs mildaður Starmer ætlar ekki að láta í minni pokann fyrir Burnham strax Einn vildi sýkna þegar dómur fyrir sérlega sársaukafulla nauðgun var staðfestur Ólafur Þ. Harðarson sakaður um fánaslugs „Þetta er kannski dýrasta tækið sem barnið á“ Tveir á slysadeild eftir eld í Jörfabakka Stefna á að ljúka þingi í dag Loka Reykjanesbraut við Kaplakrika í kvöld Lögreglustjóri braut meðalhófsreglu Símasamband verra eftir að slökkt var á eldri sendum Bjartsýni um að ljúka þingstörfum á morgun Kominn úr tunnunni og upp í lögreglubíl Segir óheimilt hafi verið að sigla af stað með mótmælandann um borð „Sjaldan verið jafn góður tími og núna fyrir kaupendur“ Hólmsteinn skriðinn úr tunnunni Í haldi lögreglu eftir fjölskylduerjur í Garðabæ Vilja veita nítján manns ríkisborgararétt Lögregla varar við svikahrappi í Árbæ Í beinni frá Hvalfirði: Mótmælandi enn í hvalbát Handtekin á leið úr landi með ríflega hundrað fuglsegg og lifandi unga Sigldu af stað með mótmælandann um borð Vilja segja „já til að sjá“ Sjá meira