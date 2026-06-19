Innlent

Hjartaljósin ekki sloppin

Bjarki Sigurðsson skrifar
Umferðarljós Akureyrar vekja oftast lukku meðal ferðamanna. Mögulega of mikla lukku að mati Vegagerðarinnar.
Umferðarljós Akureyrar vekja oftast lukku meðal ferðamanna. Mögulega of mikla lukku að mati Vegagerðarinnar. Akureyrarbær

Enn hefur ekki verið tekin ákvörðun um hvað verður um hjartalaga umferðarljós Akureyrarbæjar. Málið er komið aftur á borð Vegagerðarinnar eftir ósk innviðaráðuneytisins um heimild til notkunar hjartalaga ljósops í rauðum umferðarljósum í reglugerð. 

Í júní í fyrra óskaði Vegagerðin eftir því við skipulagsráð Akureyrarbæjar að hjartalaga rauð umferðarljós sem logað hafa í bænum um árabil verði fjarlægð. Hjörtun ógni umferðaröryggi meðal annars vegna þess hve oft ferðamenn taka myndir og sjálfur með ljósunum, jafnvel á miðeyjum fjölfarinna gatnamóta. 

Málið vakti mikla athygli og kepptust Akureyringar við að lýsa yfir afdráttarlausum stuðningi við hjörtun og sögðu ómögulegt að verða við beiðninni. Halla Tómasdóttir blandaði sér í leikinn og gerði skoðanakönnun meðal fylgjenda sinna á Instagram þar sem hún kannaði ást fólks á ljósunum. 

Þá hló þingheimur þegar Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra reyndi að mynda hjarta með höndunum í þingsal þegar málið var rætt í þingsal.

Í svari Vegagerðarinnar við fyrirspurn fréttastofu um hver staðan sé á málinu tæpu ári síðar segir að það sé enn í vinnslu. Fyrr á árinu hafi innviðaráðuneytið óskað eftir umsögn Vegagerðarinnar um tillögu að breytingu á reglugerð um umferðarmerki. 

Vegagerðin gerði athugasemdir við tillöguna og í framhaldi af því óskaði ráðuneytið eftir því að Vegagerðin útfærði heimild til notkunar hjartalaga ljósops í rauðum umferðarljósum í reglugerð.

Nú sé unnið að þeirri yfirferð en næstu skref ráðist af niðurstöðu þeirrar vinnu og áframhaldandi meðferð málsins hjá stjórnvöldum. 

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