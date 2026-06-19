Innlent

Tveir á slysa­deild eftir eld í Jörfa­bakka

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Tilkynning um eldinn barst rétt fyrir klukkan þrjú í nótt. 
Tilkynning um eldinn barst rétt fyrir klukkan þrjú í nótt. 

Tveir íbúar fjölbýlishúss voru fluttir á slysadeild eftir að eldur kom upp í ruslageymslu í Jörfabakka í Breiðholti í nótt.

Íbúarnir höfðu orðið fyrir reykeitrun eftir að þeir reyndu að slökkva eldinn áður en slökkviliðið kom á vettvang. Varðstjóri hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins segir að vel hafi gengið að slökkva þegar liðið mætti enda eldurinn ekki mikill. Töluverður reykur kom þó frá eldinum sem barst inn á stigagang hússins. 

Íbúar í Jörfabakka voru beðnir um að halda sig innandyra á meðan á aðgerðum stóð og ekki kom til þess að rýma þyrfti húsið. 

Varðstjórinn hafði ekki upplýsingar um líðan fólksins sem flutt var á slysadeild. 

Eldsupptök eru ókunn en brunnar rafhlöður fundust í ruslageymslunni og því er ekki talið útilokað að eldurinn hafi kviknað út frá þeim.

Slökkvilið

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