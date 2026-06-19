Tveir íbúar fjölbýlishúss voru fluttir á slysadeild eftir að eldur kom upp í ruslageymslu í Jörfabakka í Breiðholti í nótt.
Íbúarnir höfðu orðið fyrir reykeitrun eftir að þeir reyndu að slökkva eldinn áður en slökkviliðið kom á vettvang. Varðstjóri hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins segir að vel hafi gengið að slökkva þegar liðið mætti enda eldurinn ekki mikill. Töluverður reykur kom þó frá eldinum sem barst inn á stigagang hússins.
Íbúar í Jörfabakka voru beðnir um að halda sig innandyra á meðan á aðgerðum stóð og ekki kom til þess að rýma þyrfti húsið.
Varðstjórinn hafði ekki upplýsingar um líðan fólksins sem flutt var á slysadeild.
Eldsupptök eru ókunn en brunnar rafhlöður fundust í ruslageymslunni og því er ekki talið útilokað að eldurinn hafi kviknað út frá þeim.