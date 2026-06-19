Dómur burðardýrs mildaður Áróra L Davíðsdóttir skrifar 19. júní 2026 10:44 Maðurinn var dæmdur til þriggja og hálfs árs fangelsisvistar í Héraðsdómi Reykjaness fyrr á árinu fyrir að flytja inn þrjá lítra af kókaíni á vökvaformi. Vísir/Vilhelm Maður á fertugsaldri var dæmdur til þriggja og hálfs árs fangelsisvistar í héraðsdómi fyrr á árinu fyrir fíkniefnalagabrot. Málinu var skotið til Landsréttar en þar var refsing ákærða til endurskoðunar og dómur hans mildaður úr þremur og hálfu ári í þrjú ár. Valentin Jemeljanov, Litái á fertugsaldri, var dæmdur til þriggja og hálfs árs fangelsisvistar í Héraðsdómi Reykjaness fyrr á árinu fyrir að flytja inn þrjá lítra af kókaíni á vökvaformi. Úr vökvanum mætti framleiða 3,5 kíló af kókaíni með styrkleika upp á 53 til 56 prósent. Maðurinn flutti efnin sem farþegi með flugi frá Lettlandi, falin í farangri sínum. Ríkissaksóknari skaut málinu til Landsréttar í febrúar á þessu ári. Þar var ákvæði héraðsdóms um refsingu mannsins til endurskoðunar en ákæruvaldið krafðist þess að refsing ákærða yrði þyngd. Í dómi Landsréttar var vísað til þess að maðurinn hefði gengist við þeirri háttsemi sem honum var gefin að sök og að innflutta efnið hafi jafngilt um 1,8 kílói af hreinu kókaíni. Með hliðsjón af því ákvað Landsréttur að milda dóm mannsins úr þremur og hálfu ári í þrjú ár. Þá segir að af fyrirliggjandi gögnum yrði ekki ráðið að maðurinn hafi verið eigandi nefndra fíkniefna eða tekið þátt í skipulagningu á kaupum og innflutningi þeirra til Íslands með öðrum hætti en þeim að samþykkja að flytja efnin til landsins gegn greiðslu. Ákvæði um að Valentin greiði allan sakarkostnað sé óraskað en að allur áfrýjunarkostnaður skuli greiðast úr ríkissjóði. Keflavíkurflugvöllur Fíkniefnabrot Dómsmál Litáen Mest lesið „Þetta er kannski dýrasta tækið sem barnið á“ Innlent Hættu skyndilega við viðræðurnar í Sviss Erlent „Það verða engir konungar“ Erlent Lögreglustjóri braut meðalhófsreglu Innlent Einn vildi sýkna þegar dómur fyrir sérlega sársaukafulla nauðgun var staðfestur Innlent Ólafur Þ. Harðarson sakaður um fánaslugs Innlent Kominn úr tunnunni og upp í lögreglubíl Innlent Símasamband verra eftir að slökkt var á eldri sendum Innlent Hópur fólks hafi setið um matinn í frískápnum Innlent Vilja veita nítján manns ríkisborgararétt Innlent Fleiri fréttir Halda í opinbera heimsókn til Færeyja Dómur burðardýrs mildaður Starmer ætlar ekki að láta í minni pokann fyrir Burnham strax Einn vildi sýkna þegar dómur fyrir sérlega sársaukafulla nauðgun var staðfestur Ólafur Þ. Harðarson sakaður um fánaslugs „Þetta er kannski dýrasta tækið sem barnið á“ Tveir á slysadeild eftir eld í Jörfabakka Stefna á að ljúka þingi í dag Loka Reykjanesbraut við Kaplakrika í kvöld Lögreglustjóri braut meðalhófsreglu Símasamband verra eftir að slökkt var á eldri sendum Bjartsýni um að ljúka þingstörfum á morgun Kominn úr tunnunni og upp í lögreglubíl Segir óheimilt hafi verið að sigla af stað með mótmælandann um borð „Sjaldan verið jafn góður tími og núna fyrir kaupendur“ Hólmsteinn skriðinn úr tunnunni Í haldi lögreglu eftir fjölskylduerjur í Garðabæ Vilja veita nítján manns ríkisborgararétt Lögregla varar við svikahrappi í Árbæ Í beinni frá Hvalfirði: Mótmælandi enn í hvalbát Handtekin á leið úr landi með ríflega hundrað fuglsegg og lifandi unga Sigldu af stað með mótmælandann um borð Vilja segja „já til að sjá“ „Þetta er eitthvert langsóttasta bull sem ég hef heyrt“ Annmarkar á fleiri en einu stigi málsins Landsréttur sýknar Sindra og Ísidór af hryðjuverkaákæru „Ég veit ekki hvað annað ég get gert til að hjálpa hvölunum“ Systir Ming Ting: Catherine „ekki sjálfstæð“ „Þurfum að passa okkur að vera ekki einföld“ Ekki hafi verið ásetningur um að bana sambýliskonunni Sjá meira