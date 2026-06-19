Innlent

Dómur burðardýrs mildaður

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Maðurinn var dæmdur til þriggja og hálfs árs fangelsisvistar í Héraðsdómi Reykjaness fyrr á árinu fyrir að flytja inn þrjá lítra af kókaíni á vökvaformi.
Maðurinn var dæmdur til þriggja og hálfs árs fangelsisvistar í Héraðsdómi Reykjaness fyrr á árinu fyrir að flytja inn þrjá lítra af kókaíni á vökvaformi. Vísir/Vilhelm

Maður á fertugsaldri var dæmdur til þriggja og hálfs árs fangelsisvistar í héraðsdómi fyrr á árinu fyrir fíkniefnalagabrot. Málinu var skotið til Landsréttar en þar var refsing ákærða til endurskoðunar og dómur hans mildaður úr þremur og hálfu ári í þrjú ár. 

Valentin Jemeljanov, Litái á fertugsaldri, var dæmdur til þriggja og hálfs árs fangelsisvistar í Héraðsdómi Reykjaness fyrr á árinu fyrir að flytja inn þrjá lítra af kókaíni á vökvaformi. Úr vökvanum mætti framleiða 3,5 kíló af kókaíni með styrkleika upp á 53 til 56 prósent. Maðurinn flutti efnin sem farþegi með flugi frá Lettlandi, falin í farangri sínum. 

Ríkissaksóknari skaut málinu til Landsréttar í febrúar á þessu ári. Þar var ákvæði héraðsdóms um refsingu mannsins til endurskoðunar en ákæruvaldið krafðist þess að refsing ákærða yrði þyngd. Í dómi Landsréttar var vísað til þess að maðurinn hefði gengist við þeirri háttsemi sem honum var gefin að sök og að innflutta efnið hafi jafngilt um 1,8 kílói af hreinu kókaíni. Með hliðsjón af því ákvað Landsréttur að milda dóm mannsins úr þremur og hálfu ári í þrjú ár. 

Þá segir að af fyrirliggjandi gögnum yrði ekki ráðið að maðurinn hafi verið eigandi nefndra fíkniefna eða tekið þátt í skipulagningu á kaupum og innflutningi þeirra til Íslands með öðrum hætti en þeim að samþykkja að flytja efnin til landsins gegn greiðslu.

Ákvæði um að Valentin greiði allan sakarkostnað sé óraskað en að allur áfrýjunarkostnaður skuli greiðast úr ríkissjóði.

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