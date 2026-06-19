Innlent

Stór mál á dag­skrá síðasta þingfundar fyrir þingfrestun

Margrét Helga Erlingsdóttir skrifar
Guðmundur Ari Sigurjónsson
Guðmundur Ari Sigurjónsson

Upp er runninn síðasti dagur þingsins fyrir þingfrestun, það er að segja, ef ekkert óvænt gerist. Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður Samfylkingarinnar, kveðst sáttur við þingveturinn og segir enga þörf fyrir svokallaðan þingstubb síðsumars.

„Við erum að klára hérna fjöldann allan af málum, bæði þingmannamál en líka aðallega stjórnarmál. Við erum að enda með að klára rúmlega hundrað mál, stjórnarmál, eftir mjög góðan vetur, þingvetur.“

Á dagskrá eru atkvæðagreiðslur um að veita opinberum háskólum heimild til að innheimta skólagjöld af nemendum utan EES og stuðningur við einkarekna fjölmiðla svo fátt eitt sé nefnt. Síðan eru mál sem snúa að orkumálum.

„Við erum annars vegar að klára mál sem snýr að því að jafna raforkureikning landsmanna. Það hefur verið mjög ójafnt hvað landsmenn eru að greiða háan raforkureikning á landsbyggðinni en við erum að stíga hérna stór skref í dag sem að jafnar raforkureikninginn. Þetta munar, við erum sko að tala um hundruð þúsunda fyrir til dæmis bara kúabændur á landsbyggðinni og tekur gildi strax núna fyrsta júlí. Við erum einnig að samþykkja nýja rammaáætlun þar sem við erum að fara í virkjanir, meðal annars á Vestfjörðum til að höggva svona á raforkuóöryggið þar.“

Stjórnarandstaðan fær þá eitthvað fyrir sinn snúð.

„Við höfum bara átt gott samstarf, þingflokksformennirnir, og í rauninni milli stjórnar og stjórnarandstöðu og í dag eru stjórnarandstöðuflokkarnir að flytja fjögur mál og ég held að á þremur þeirra séu sem sagt stjórnarþingmenn sem sagt með þeim að flytja málin.“

Guðmundur Ari segir enga þörf á svokölluðum þingstubbi síðsumars til að ræða þjóðaratkvæðagreiðsluna. Það sé langeðlilegast að mati Guðmundar að umræðan eigi sér stað meðal þjóðarinnar.

„Við höfum nú fylgst með því, hvort sem það eru félagasamtök sem spretta upp eða í þjóðfélagsumræðunni, að sú umræða á langbest heima meðal þjóðarinnar og að þjóðin fái bara svigrúm til að taka upplýsta ákvörðun. Við þingmenn þurfum ekki að vera hérna að halda þingfundi til að taka þátt í þeirri umræðu. Við treystum þjóðinni til að taka þessa ákvörðun sjálf,“ sagði Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður Samfylkingar.

Alþingi

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