Innlent

Hvalavinurinn í tunnunni og Kaleo undir­býr Þingvallakonsert

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Lögmaður manns sem braust inn í hvalveiðibát í gær og siglt var á brott með frá Reykjavík og til Hvalfjarðar segir eitt lögbrot ekki réttlæta annað.

Við rekjum atburði gærdagsins sem vöktu mikla athygli en manninum var náð niður úr tunnunni á Hval 9 í Hvalfirði í gærkvöldi eftir fortölur frá lögreglumanni sem fór í körfubíl upp í mastrið til hans.

Þá tökum við stöðuna á lokadegi þingsins áður en þingmenn fara í sumarfrí þar sem mörg mál eru á dagskrá. 

Að auki fjöllum við um kvenréttindadaginn sem haldinn er hátíðlegur í dag og skundum á Þingvöll þar sem við fylgjumst með undirbúningi fyrir stórtónleika helgarinnar.

Í sportpakkanum fylgjumst við með kylfingnum Gunnlaugi Árna sem tekur þátt á US Open en því miður hefur hvorki gengið né rekið hjá honum á mótinu. 

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Hádegisfréttir Bylgjunnar

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