Hvalavinurinn í tunnunni og Kaleo undirbýr Þingvallakonsert Gunnar Reynir Valþórsson skrifar 19. júní 2026 11:41 Lögmaður manns sem braust inn í hvalveiðibát í gær og siglt var á brott með frá Reykjavík og til Hvalfjarðar segir eitt lögbrot ekki réttlæta annað. Við rekjum atburði gærdagsins sem vöktu mikla athygli en manninum var náð niður úr tunnunni á Hval 9 í Hvalfirði í gærkvöldi eftir fortölur frá lögreglumanni sem fór í körfubíl upp í mastrið til hans. Þá tökum við stöðuna á lokadegi þingsins áður en þingmenn fara í sumarfrí þar sem mörg mál eru á dagskrá. Að auki fjöllum við um kvenréttindadaginn sem haldinn er hátíðlegur í dag og skundum á Þingvöll þar sem við fylgjumst með undirbúningi fyrir stórtónleika helgarinnar. Í sportpakkanum fylgjumst við með kylfingnum Gunnlaugi Árna sem tekur þátt á US Open en því miður hefur hvorki gengið né rekið hjá honum á mótinu. Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 19. júní 2026 Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið „Þetta er kannski dýrasta tækið sem barnið á“ Innlent Hættu skyndilega við viðræðurnar í Sviss Erlent Lést í slysi á Hálsasveitarvegi Innlent „Það verða engir konungar“ Erlent Lögreglustjóri braut meðalhófsreglu Innlent Einn vildi sýkna þegar dómur fyrir sérlega sársaukafulla nauðgun var staðfestur Innlent Ólafur Þ. Harðarson sakaður um fánaslugs Innlent „Virðist vera einhverskonar gamaldags sjómennskuhefndaraðgerð“ Innlent Kominn úr tunnunni og upp í lögreglubíl Innlent Símasamband verra eftir að slökkt var á eldri sendum Innlent Fleiri fréttir Sex vændiskaupendur handteknir í rassíu lögreglu Hjartaljósin ekki sloppin „Virðist vera einhverskonar gamaldags sjómennskuhefndaraðgerð“ Stór mál á dagskrá síðasta þingfundar fyrir þingfrestun Lést í slysi á Hálsasveitarvegi Hvalavinurinn í tunnunni og Kaleo undirbýr Þingvallakonsert Inga ræddi við fulltrúa Tiktok um að hækka aldursmörk Halda í opinbera heimsókn til Færeyja Dómur burðardýrs mildaður Starmer ætlar ekki að láta í minni pokann fyrir Burnham strax Einn vildi sýkna þegar dómur fyrir sérlega sársaukafulla nauðgun var staðfestur Ólafur Þ. Harðarson sakaður um fánaslugs „Þetta er kannski dýrasta tækið sem barnið á“ Tveir á slysadeild eftir eld í Jörfabakka Stefna á að ljúka þingi í dag Loka Reykjanesbraut við Kaplakrika í kvöld Lögreglustjóri braut meðalhófsreglu Símasamband verra eftir að slökkt var á eldri sendum Bjartsýni um að ljúka þingstörfum á morgun Kominn úr tunnunni og upp í lögreglubíl Segir óheimilt hafi verið að sigla af stað með mótmælandann um borð „Sjaldan verið jafn góður tími og núna fyrir kaupendur“ Hólmsteinn skriðinn úr tunnunni Í haldi lögreglu eftir fjölskylduerjur í Garðabæ Vilja veita nítján manns ríkisborgararétt Lögregla varar við svikahrappi í Árbæ Í beinni frá Hvalfirði: Mótmælandi enn í hvalbát Handtekin á leið úr landi með ríflega hundrað fuglsegg og lifandi unga Sigldu af stað með mótmælandann um borð Vilja segja „já til að sjá“ Sjá meira