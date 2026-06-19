Par frá Evrópu, sem staðið var að því að reyna að smygla hundruðum fuglaeggja og fimm lifandi hrossagauksungum úr landi með Norrænu, virðist hafa farið vítt og breitt um landið á þeim tveimur til þremur vikum sem það dvaldi hér.
Þetta segir Grímur Bollason, aðstoðaryfirlögregluþjónn á Egilsstöðum, í samtali við Vísi. Hann segir parið hafa verið meðvitað um að ólöglegt væri að reyna að flytja eggin og ungana úr landi. Þau gengust við brotinu og málinu lauk með sektargerð.
Tilgangurinn er þó óljós. Grímur segir fólkið hafa nýtt sér réttarstöðu sakborninga og ekki gefið skýrar skýringar á því hvers vegna eggin voru tekin.
Meðal eggjanna sem fundust í bifreið parsins voru rjúpu-, heiðlóu-, spóa-, æðar-, lóms-, hrossagauks-, ritu- og andaregg. Þá fundust einnig fimm lifandi hrossagauksungar.
„Þau héldu því fram að þau hefðu eingöngu verið hér á landi sem ferðamenn og hugmyndin hafi kviknað á meðan á dvöl þeirra stóð að taka eggin,“ segir Grímur.
Hann segir þann framburð ekki hafa þótt trúverðugan. Parið hafi verið með sérútbúnar hitatöskur meðferðis og þegar lögregla spurði út í eggin hafi það vitað nákvæmlega af hvaða fuglategundum þau voru.
Ekki liggur fyrir nákvæmlega hvar eggin voru tekin. Grímur segir lögreglu telja að parið hafi farið um Suðurland, Norðurland og Austurland. Hann segir ekki liggja fyrir hvort fólkið tengist fuglafræði með einhverjum hætti.
Samkvæmt lögum eru villtir fuglar almennt friðaðir nema sérstaklega sé kveðið á um annað, og friðun nær einnig til eggja og hreiðra. Af þeim tegundum sem fundust í bifreið parsins falla rjúpu-, heiðlóu-, spóa-, lóms- og hrossagauksegg ekki undir almennar undanþágur frá friðun.
Öðru máli gegnir um tiltekin egg við þröng skilyrði. Heimilt getur verið að taka æðar- og önnur tilgreind andaregg á svæðum þar sem andavarp er mikið, en þá þarf veiðirétthafi að standa að eggjatökunni og skilja eftir minnst fjögur egg í hverju hreiðri. Slík egg má hvorki selja, kaupa, gefa né þiggja að gjöf. Rituegg má einnig aðeins taka á takmörkuðum svæðum þar sem slík eggjataka telst til hefðbundinna hlunninda.