Innlent

Hand­tökur í vændisrannsókn lög­reglu

Birgir Olgeirsson skrifar
Lögreglan fór inn á átta staði á höfuðborgarsvæðinu í síðustu viku vegna aðgerða gegn vændi og mansali.
Lögreglan fór inn á átta staði á höfuðborgarsvæðinu í síðustu viku vegna aðgerða gegn vændi og mansali. Ívar Fannar

Nokkrir voru handteknir á höfuðborgarsvæðinu í síðustu viku vegna gruns um kaup á vændi. 

Um er að ræða rannsókn sem lögreglan á höfuðborgarsvæðinu réðst í sem varðar grun sölu á vændi og mansal. Höfð voru afskipti af hópi kínverskra kvenna sem lögregla taldi að kynnu að hafa verið gerðar út í vændi.   

Samkvæmt íslenskum lögum er ekki refsivert að selja vændi. Refsing beinist hins vegar að þeim sem kaupa vændi, þeim sem hafa milligöngu um vændi annarra eða hafa af því tekjur.

Mennirnir handteknir og undirgengust skýrslugerð áður en þeim var boðið að ljúka málinu með sektargerð. Vísir/Vilhelm

Þá var einnig til rannsóknar hvort einhver hefði haft milligöngu um sölu vændis. 

Í 206. grein almennra hegningarlaga segir að sá sem greiðir eða heitir greiðslu eða annars konar endurgjaldi fyrir vændi geti sætt sektum eða fangelsi allt að einu ári. Sá sem hefur atvinnu eða viðurværi af vændi annarra eða stuðlar að því með milligöngu að aðrir hafi samræði eða önnur kynferðismök gegn greiðslu getur sætt fangelsi allt að fjórum árum.

Ráðherra hefur boðað breytingar

Dómsmálaráðherra hefur boðað breytingar á vændislöggjöfinni. Í landsáætlun dómsmálaráðuneytisins gegn kynbundnu ofbeldi er meðal annars lagt upp með að skoða hvort hægt verði að nafngreina vændiskaupendur þegar mál þeirra fara fyrir dómstóla. Þá verði unnið að því að þyngja refsingar þannig að lágmarksrefsing fyrir vændiskaup verði fangelsi en ekki sekt.

Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra hefur sagt að núverandi framkvæmd dragi ekki nægilega úr eftirspurn eftir vændi, þar sem vændiskaup endi í framkvæmd oft með sekt nema um ítrekuð brot sé að ræða. Þá hefur hún sagt mikilvægt að réttarstaða þeirra sem selja vændi verði treyst, meðal annars þegar kemur að auglýsingum um vændi.

Fréttin hefur verið uppfærð

Lögreglumál Vændi Mansal

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