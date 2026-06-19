Handtökur í vændisrannsókn lögreglu Birgir Olgeirsson skrifar 19. júní 2026 12:49 Lögreglan fór inn á átta staði á höfuðborgarsvæðinu í síðustu viku vegna aðgerða gegn vændi og mansali. Ívar Fannar Nokkrir voru handteknir á höfuðborgarsvæðinu í síðustu viku vegna gruns um kaup á vændi. Um er að ræða rannsókn sem lögreglan á höfuðborgarsvæðinu réðst í sem varðar grun sölu á vændi og mansal. Höfð voru afskipti af hópi kínverskra kvenna sem lögregla taldi að kynnu að hafa verið gerðar út í vændi. Samkvæmt íslenskum lögum er ekki refsivert að selja vændi. Refsing beinist hins vegar að þeim sem kaupa vændi, þeim sem hafa milligöngu um vændi annarra eða hafa af því tekjur. Mennirnir handteknir og undirgengust skýrslugerð áður en þeim var boðið að ljúka málinu með sektargerð. Vísir/Vilhelm Þá var einnig til rannsóknar hvort einhver hefði haft milligöngu um sölu vændis. Í 206. grein almennra hegningarlaga segir að sá sem greiðir eða heitir greiðslu eða annars konar endurgjaldi fyrir vændi geti sætt sektum eða fangelsi allt að einu ári. Sá sem hefur atvinnu eða viðurværi af vændi annarra eða stuðlar að því með milligöngu að aðrir hafi samræði eða önnur kynferðismök gegn greiðslu getur sætt fangelsi allt að fjórum árum. Ráðherra hefur boðað breytingar Dómsmálaráðherra hefur boðað breytingar á vændislöggjöfinni. Í landsáætlun dómsmálaráðuneytisins gegn kynbundnu ofbeldi er meðal annars lagt upp með að skoða hvort hægt verði að nafngreina vændiskaupendur þegar mál þeirra fara fyrir dómstóla. Þá verði unnið að því að þyngja refsingar þannig að lágmarksrefsing fyrir vændiskaup verði fangelsi en ekki sekt. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra hefur sagt að núverandi framkvæmd dragi ekki nægilega úr eftirspurn eftir vændi, þar sem vændiskaup endi í framkvæmd oft með sekt nema um ítrekuð brot sé að ræða. Þá hefur hún sagt mikilvægt að réttarstaða þeirra sem selja vændi verði treyst, meðal annars þegar kemur að auglýsingum um vændi. Fréttin hefur verið uppfærð Lögreglumál Vændi Mansal Mest lesið „Þetta er kannski dýrasta tækið sem barnið á“ Innlent Lést í slysi á Hálsasveitarvegi Innlent Hættu skyndilega við viðræðurnar í Sviss Erlent Handtökur í vændisrannsókn lögreglu Innlent „Það verða engir konungar“ Erlent Lögreglustjóri braut meðalhófsreglu Innlent „Virðist vera einhverskonar gamaldags sjómennskuhefndaraðgerð“ Innlent Einn vildi sýkna þegar dómur fyrir sérlega sársaukafulla nauðgun var staðfestur Innlent Ólafur Þ. Harðarson sakaður um fánaslugs Innlent Kominn úr tunnunni og upp í lögreglubíl Innlent Fleiri fréttir Vetur í íslenskri kvikmyndagerð Handtökur í vændisrannsókn lögreglu Hjartaljósin ekki sloppin „Virðist vera einhverskonar gamaldags sjómennskuhefndaraðgerð“ Stór mál á dagskrá síðasta þingfundar fyrir þingfrestun Lést í slysi á Hálsasveitarvegi Hvalavinurinn í tunnunni og Kaleo undirbýr Þingvallakonsert Inga ræddi við fulltrúa Tiktok um að hækka aldursmörk Halda í opinbera heimsókn til Færeyja Dómur burðardýrs mildaður Starmer ætlar ekki að láta í minni pokann fyrir Burnham strax Einn vildi sýkna þegar dómur fyrir sérlega sársaukafulla nauðgun var staðfestur Ólafur Þ. Harðarson sakaður um fánaslugs „Þetta er kannski dýrasta tækið sem barnið á“ Tveir á slysadeild eftir eld í Jörfabakka Stefna á að ljúka þingi í dag Loka Reykjanesbraut við Kaplakrika í kvöld Lögreglustjóri braut meðalhófsreglu Símasamband verra eftir að slökkt var á eldri sendum Bjartsýni um að ljúka þingstörfum á morgun Kominn úr tunnunni og upp í lögreglubíl Segir óheimilt hafi verið að sigla af stað með mótmælandann um borð „Sjaldan verið jafn góður tími og núna fyrir kaupendur“ Hólmsteinn skriðinn úr tunnunni Í haldi lögreglu eftir fjölskylduerjur í Garðabæ Vilja veita nítján manns ríkisborgararétt Lögregla varar við svikahrappi í Árbæ Í beinni frá Hvalfirði: Mótmælandi enn í hvalbát Handtekin á leið úr landi með ríflega hundrað fuglsegg og lifandi unga Sigldu af stað með mótmælandann um borð Sjá meira