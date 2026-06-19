Frumvarp Hönnu Katrínar Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, um nýja Stofnun atvinnuveganna var samþykkt á Alþingi í dag. Lögin munu taka gildi 1. janúar 2027 og þá mun stofnunin sömuleiðis taka til starfa.
35 þingmenn greiddu atkvæði með frumvarpinu, níu greiddu gegn því og níu sátu hjá í atkvæðagreiðslu.
Með lögum um Stofnun atvinnuveganna verður til ný ríkisstofnun sem mun sinna þeim verkefnum sem Matvælastofnun, Fiskistofa og Verðlagsstofa skiptaverðs sinntu. Auk þess færast verkefni sem snúa að eftirliti með matvælum frá sveitarfélögum til Stofnunar atvinnuveganna, segir í tilkynningu á vef Stjórnarráðsins. Allt eftirlit með matvælum verði undir einni stofnun.
Kveðið er á um það í nýju lögunum að stofnunin skuli hafa starfsfólk staðsett á höfuðborgarsvæðinu, Vesturlandi, Vestfjörðum, Norðurlandi vestra, Norðurlandi eystra, Austurlandi og Suðurlandi. Áhersla sé lögð á að halda í þá staðbundnu þekkingu sem er til staðar.