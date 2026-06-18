Miklar kvartanir vegna verra símasambands heyrast frá Norðurlandi eftir að slökkt var á gömlu farsímakerfunum. Oddviti Húnabyggðar segir brýnt að þétta netið með því að fjölga nýjum sendum.
Fjallað var um málið í kvöldfréttum Sýnar en niðurlagning sendanna, 2G og 3G, virðist í fljótu bragði ekki hafa haft mikil áhrif, að minnsta kosti ekki á þéttbýlissvæðunum suðvestanlands.
En þegar við ókum norður yfir heiðar og komum yfir á Norðurlandið, þá heyrðum við annað. Norðan Hvammstanga í Húnaþingi vestra, á Sauðadalsá á Vatnsnesi, upplifa bændur verra símasamband. Þar finna íbúar mun.
„Já, til hins verra. Við erum í svolitlu brasi oft með að vera í góðu símasambandi og hérna slitna símtöl. Það hefur versnað,“ segir Þormóður Ingi Heimisson, bóndi á Sauðadalsá.
-Heldurðu að þetta sé víða hér á Vatnsnesinu?
„Já, ég hef heyrt af því. Það sé víðar sem fólk hefur verið í meiri vandræðum en áður með símasambandið,“ svarar bóndinn.
Í austursýslunni bendir oddviti Húnabyggðar á símamöstrin austan Blönduóss og segir sambandið einnig hafa versnað í þéttbýli.
„Ég finn bara breytingu innanbæjar á Blönduósi. En hún er víða inn til sveita og úti á Skaga. Þetta hefur versnað til muna,“ segir Guðmundur Haukur Jakobsson, forseti sveitarstjórnar Húnabyggðar.
„Auðvitað vilja bara allir vera í símasambandi heima hjá sér. Við erum í vandræðum bara hérna heima,“ segir Þormóður á Sauðadalsá.
Oddviti Húnabyggðar segir gömlu sendana hafa dregið mun lengra en þeir nýju geri.
„Eins og Fjarskiptastofnun, þeir líta ekki á GSM-símakerfið okkar sem öryggisbúnað. Það er Tetra að þeirra sögn.
En að sjálfsögðu er síminn okkar öryggistæki, þegar að við erum úti á þjóðvegum og vinnandi í landbúnaði til sveita,“ segir Guðmundur Haukur.
„Það þyrfti að skoða þessi mál betur og kanna hvort það væri ekki hægt að laga þetta. Þetta er öryggisatriði að vera í góðu símasambandi,“ segir bóndinn á Vatnsnesi.
„Fólk talar um þetta sín á milli og það eru svæði sem í rauninni eru bara skelfilega í sveit sett,“ segir oddvitinn.
-En er eitthvað hægt að gera í þessu?
„Já, það hlýtur nú að vera hægt að laga þetta eitthvað þannig að við séum í betra sambandi. Ég trúi ekki öðru,“ svarar Vatnsnesbóndinn Þormóður Ingi.
-En verður þessu nokkuð snúið?
„Ég er ekki að sjá það, svarar Guðmundur Haukur.
„En það sem þarf klárlega að gerast, ef að 4G og 5G er með minni drægni heldur en eldri sendarnir, þá þarf bara að vaða í það að fjölga þeim og ekki seinna en strax,“ segir forseti sveitarstjórnar Húnabyggðar hér í sjónvarpsfrétt Sýnar:
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