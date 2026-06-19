Innlent

Inga ræddi við full­trúa Tiktok um að hækka aldurs­mörk

Kjartan Kjartansson skrifar
Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, ásamt Kjartani Sverdrup, stjórnanda samskipta við stjórnvöld og stefnumótunar hjá TikTok í Noregi og á Íslandi (t.v.), og Richard Collard, yfirmanni stefnumótunar í öryggismálum barna og ungmenna hjá TikTok í Evrópu (t.h.).
Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, ásamt Kjartani Sverdrup, stjórnanda samskipta við stjórnvöld og stefnumótunar hjá TikTok í Noregi og á Íslandi (t.v.), og Richard Collard, yfirmanni stefnumótunar í öryggismálum barna og ungmenna hjá TikTok í Evrópu (t.h.). Mennta- og barnamálaráðuneytið

Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, fundaði með fulltrúum kínverska samfélagsmiðilsins Tiktok um að hækka aldurstakmark á samfélagsmiðlum á Íslandi. Fulltrúar eru ekki sagðir hafa sett sig upp á móti slíkum hugmyndum.

Fundurinn er sagður hafa verið liður í vinnu ráðuneytis Ingu við að setja lög um aldurstakmörk fyrir notkun barna á samfélagsmiðlum, að því er segir í tilkynningu frá stjórnarráðinu.

Kjartan Sverdrup, stjórnandi samskipta við stjórnvöld og stefnumótunar hjá Tiktok í Noregi og á Íslandi, og Richard Collard, yfirmaður stefnumótunar í öryggismálum barna og ungmenna hjá Tiktok í Evrópu, sátu fundinn. Í tilkynningu ráðuneytisins er fullyrt að þeir hafi ekki lagst gegn hugmyndum um að hækka aldursmarkið og lýst sig tilbúna til samstarfs við íslensk stjórnvöld um það.

Þá eru þeir ráðherrann sagðir hafa rætt um hættur sem börn og ungmenni standi frammi fyrir í stafrænum heimi og hvernig hægt væri að verja þau fyrir neikvæðum áhrifum samfélagsmiðla.

Nokkur vestræn ríki hafa sett eða boðað hertar aldursreglur fyrir samfélagsmiðla. Ástralir bönnuðu nýlega börnum yngri en sextán ára að nota samfélagsmiðla og Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, hefur lýst ásetning um að koma sambærilegu banni á þar.

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