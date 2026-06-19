Inga ræddi við fulltrúa Tiktok um að hækka aldursmörk Kjartan Kjartansson skrifar 19. júní 2026 11:20 Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, ásamt Kjartani Sverdrup, stjórnanda samskipta við stjórnvöld og stefnumótunar hjá TikTok í Noregi og á Íslandi (t.v.), og Richard Collard, yfirmanni stefnumótunar í öryggismálum barna og ungmenna hjá TikTok í Evrópu (t.h.). Mennta- og barnamálaráðuneytið Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, fundaði með fulltrúum kínverska samfélagsmiðilsins Tiktok um að hækka aldurstakmark á samfélagsmiðlum á Íslandi. Fulltrúar eru ekki sagðir hafa sett sig upp á móti slíkum hugmyndum. Fundurinn er sagður hafa verið liður í vinnu ráðuneytis Ingu við að setja lög um aldurstakmörk fyrir notkun barna á samfélagsmiðlum, að því er segir í tilkynningu frá stjórnarráðinu. Kjartan Sverdrup, stjórnandi samskipta við stjórnvöld og stefnumótunar hjá Tiktok í Noregi og á Íslandi, og Richard Collard, yfirmaður stefnumótunar í öryggismálum barna og ungmenna hjá Tiktok í Evrópu, sátu fundinn. Í tilkynningu ráðuneytisins er fullyrt að þeir hafi ekki lagst gegn hugmyndum um að hækka aldursmarkið og lýst sig tilbúna til samstarfs við íslensk stjórnvöld um það. Þá eru þeir ráðherrann sagðir hafa rætt um hættur sem börn og ungmenni standi frammi fyrir í stafrænum heimi og hvernig hægt væri að verja þau fyrir neikvæðum áhrifum samfélagsmiðla. Nokkur vestræn ríki hafa sett eða boðað hertar aldursreglur fyrir samfélagsmiðla. Ástralir bönnuðu nýlega börnum yngri en sextán ára að nota samfélagsmiðla og Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, hefur lýst ásetning um að koma sambærilegu banni á þar. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Samfélagsmiðlar TikTok Mest lesið „Þetta er kannski dýrasta tækið sem barnið á“ Innlent Hættu skyndilega við viðræðurnar í Sviss Erlent „Það verða engir konungar“ Erlent Lögreglustjóri braut meðalhófsreglu Innlent Einn vildi sýkna þegar dómur fyrir sérlega sársaukafulla nauðgun var staðfestur Innlent Ólafur Þ. Harðarson sakaður um fánaslugs Innlent Kominn úr tunnunni og upp í lögreglubíl Innlent Símasamband verra eftir að slökkt var á eldri sendum Innlent Hópur fólks hafi setið um matinn í frískápnum Innlent Vilja veita nítján manns ríkisborgararétt Innlent Fleiri fréttir Halda í opinbera heimsókn til Færeyja Dómur burðardýrs mildaður Starmer ætlar ekki að láta í minni pokann fyrir Burnham strax Einn vildi sýkna þegar dómur fyrir sérlega sársaukafulla nauðgun var staðfestur Ólafur Þ. Harðarson sakaður um fánaslugs „Þetta er kannski dýrasta tækið sem barnið á“ Tveir á slysadeild eftir eld í Jörfabakka Stefna á að ljúka þingi í dag Loka Reykjanesbraut við Kaplakrika í kvöld Lögreglustjóri braut meðalhófsreglu Símasamband verra eftir að slökkt var á eldri sendum Bjartsýni um að ljúka þingstörfum á morgun Kominn úr tunnunni og upp í lögreglubíl Segir óheimilt hafi verið að sigla af stað með mótmælandann um borð „Sjaldan verið jafn góður tími og núna fyrir kaupendur“ Hólmsteinn skriðinn úr tunnunni Í haldi lögreglu eftir fjölskylduerjur í Garðabæ Vilja veita nítján manns ríkisborgararétt Lögregla varar við svikahrappi í Árbæ Í beinni frá Hvalfirði: Mótmælandi enn í hvalbát Handtekin á leið úr landi með ríflega hundrað fuglsegg og lifandi unga Sigldu af stað með mótmælandann um borð Vilja segja „já til að sjá“ „Þetta er eitthvert langsóttasta bull sem ég hef heyrt“ Annmarkar á fleiri en einu stigi málsins Landsréttur sýknar Sindra og Ísidór af hryðjuverkaákæru „Ég veit ekki hvað annað ég get gert til að hjálpa hvölunum“ Systir Ming Ting: Catherine „ekki sjálfstæð“ „Þurfum að passa okkur að vera ekki einföld“ Ekki hafi verið ásetningur um að bana sambýliskonunni Sjá meira