Halda í opinbera heimsókn til Færeyja Áróra L Davíðsdóttir skrifar 19. júní 2026 11:01 Halla Tómasdóttir forseti Íslands. Vísir/Vilhelm Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, og Björn Skúlason, eiginmaður forseta, munu halda í opinbera heimsókn til Færeyja dagana 22. til 24. júní. Í tilkynningu frá skrifstofu forseta Íslands segir að þar taki lögmaðurinn í Færeyjum, Beinir Johannesen, og eiginkona hans, Helena Johannesen, á móti forsetahjónum. Markmið heimsóknarinnar sé að styrkja náin tengsl Íslands og Færeyja og vinna að frekara samstarfi landanna, meðal annars á sviði sjávarútvegs, orkumála, nýsköpunar og menningarmála. Dagskráin hefjist eftir hádegi mánudaginn 22. júní með fundi forseta Íslands og lögmanns Færeyja í Tinganesi í Þórshöfn. Á meðan heimsæki Björn Skúlason og Helena Johannesen Heima veitingahúsaklasann. Í kjölfarið verði forsetahjónunum boðið til móttöku í Tinganesi ásamt ráðherrum færeysku ríkisstjórnarinnar og næst heimsæki forsetahjónin Løgtingið þar sem þingforsetinn, Johan Dahl, tekur á móti þeim. Dagskrá mánudagsins ljúki með hátíðarkvöldverði á Hotel Føroyar. Á öðrum degi heimsóknarinnar fari forsetahjónin í ferð um Eysturoy og Borðoy. Þar verði vindorkuver SEV (rafmagnsveitu Færeyja), Eysturoyargöngin, MEST skipasmíðastöðin í Skála, ný sundlaug í Runavík og laxeldisfyrirtækið Bakkafrost heimsótt. Eftir hádegi haldi forsetahjónin til Klaksvíkur þar sem haldið verður viðskiptaþing íslenskra og færeyskra fyrirtækja. Einnig heimsæki þau vinnustofu myndlistarmannsins Edwards Fuglø, róðrarklúbb Klaksvíkur og heimavistarskólann Rótina sem leggur áherslu á fræðslu um færeyska matargerð, handverk og sjálfbærni. Á lokadegi heimsóknarinnar heimsæki þau nýsköpunar- og frumkvöðlamiðstöð Þórshafnar og Færeyjaháskóla. Heimsókninni ljúki um miðjan dag á gagnkvæmnismóttöku forsetahjóna í Norræna húsinu í Þórshöfn. Forseti Íslands Halla Tómasdóttir Færeyjar Mest lesið „Þetta er kannski dýrasta tækið sem barnið á“ Innlent Hættu skyndilega við viðræðurnar í Sviss Erlent „Það verða engir konungar“ Erlent Lögreglustjóri braut meðalhófsreglu Innlent Einn vildi sýkna þegar dómur fyrir sérlega sársaukafulla nauðgun var staðfestur Innlent Ólafur Þ. Harðarson sakaður um fánaslugs Innlent Kominn úr tunnunni og upp í lögreglubíl Innlent Símasamband verra eftir að slökkt var á eldri sendum Innlent Hópur fólks hafi setið um matinn í frískápnum Innlent Vilja veita nítján manns ríkisborgararétt Innlent Fleiri fréttir Halda í opinbera heimsókn til Færeyja Dómur burðardýrs mildaður Starmer ætlar ekki að láta í minni pokann fyrir Burnham strax Einn vildi sýkna þegar dómur fyrir sérlega sársaukafulla nauðgun var staðfestur Ólafur Þ. Harðarson sakaður um fánaslugs „Þetta er kannski dýrasta tækið sem barnið á“ Tveir á slysadeild eftir eld í Jörfabakka Stefna á að ljúka þingi í dag Loka Reykjanesbraut við Kaplakrika í kvöld Lögreglustjóri braut meðalhófsreglu Símasamband verra eftir að slökkt var á eldri sendum Bjartsýni um að ljúka þingstörfum á morgun Kominn úr tunnunni og upp í lögreglubíl Segir óheimilt hafi verið að sigla af stað með mótmælandann um borð „Sjaldan verið jafn góður tími og núna fyrir kaupendur“ Hólmsteinn skriðinn úr tunnunni Í haldi lögreglu eftir fjölskylduerjur í Garðabæ Vilja veita nítján manns ríkisborgararétt Lögregla varar við svikahrappi í Árbæ Í beinni frá Hvalfirði: Mótmælandi enn í hvalbát Handtekin á leið úr landi með ríflega hundrað fuglsegg og lifandi unga Sigldu af stað með mótmælandann um borð Vilja segja „já til að sjá“ „Þetta er eitthvert langsóttasta bull sem ég hef heyrt“ Annmarkar á fleiri en einu stigi málsins Landsréttur sýknar Sindra og Ísidór af hryðjuverkaákæru „Ég veit ekki hvað annað ég get gert til að hjálpa hvölunum“ Systir Ming Ting: Catherine „ekki sjálfstæð“ „Þurfum að passa okkur að vera ekki einföld“ Ekki hafi verið ásetningur um að bana sambýliskonunni Sjá meira