Innlent

Halda í opin­bera heim­sókn til Fær­eyja

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Halla Tómasdóttir forseti Íslands.
Halla Tómasdóttir forseti Íslands. Vísir/Vilhelm

Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, og Björn Skúlason, eiginmaður forseta, munu halda í opinbera heimsókn til Færeyja dagana 22. til 24. júní. 

Í tilkynningu frá skrifstofu forseta Íslands segir að þar taki lögmaðurinn í Færeyjum, Beinir Johannesen, og eiginkona hans, Helena Johannesen, á móti forsetahjónum. Markmið heimsóknarinnar sé að styrkja náin tengsl Íslands og Færeyja og vinna að frekara samstarfi landanna, meðal annars á sviði sjávarútvegs, orkumála, nýsköpunar og menningarmála.

Dagskráin hefjist eftir hádegi mánudaginn 22. júní með fundi forseta Íslands og lögmanns Færeyja í Tinganesi í Þórshöfn. Á meðan heimsæki Björn Skúlason og Helena Johannesen Heima veitingahúsaklasann. 

Í kjölfarið verði forsetahjónunum boðið til móttöku í Tinganesi ásamt ráðherrum færeysku ríkisstjórnarinnar og næst heimsæki forsetahjónin Løgtingið þar sem þingforsetinn, Johan Dahl, tekur á móti þeim. Dagskrá mánudagsins ljúki með hátíðarkvöldverði á Hotel Føroyar.

Á öðrum degi heimsóknarinnar fari forsetahjónin í ferð um Eysturoy og Borðoy. Þar verði vindorkuver SEV (rafmagnsveitu Færeyja), Eysturoyargöngin, MEST skipasmíðastöðin í Skála, ný sundlaug í Runavík og laxeldisfyrirtækið Bakkafrost heimsótt. 

Eftir hádegi haldi forsetahjónin til Klaksvíkur þar sem haldið verður viðskiptaþing íslenskra og færeyskra fyrirtækja. Einnig heimsæki þau vinnustofu myndlistarmannsins Edwards Fuglø, róðrarklúbb Klaksvíkur og heimavistarskólann Rótina sem leggur áherslu á fræðslu um færeyska matargerð, handverk og sjálfbærni.

Á lokadegi heimsóknarinnar heimsæki þau nýsköpunar- og frumkvöðlamiðstöð Þórshafnar og Færeyjaháskóla. Heimsókninni ljúki um miðjan dag á gagnkvæmnismóttöku forsetahjóna í Norræna húsinu í Þórshöfn.

Forseti Íslands Halla Tómasdóttir Færeyjar

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