Mótmælaaðgerð Hólmsteins Harðarsonar, þar sem hann kom sér fyrir í tunnu í mastri hvalveiðiskipsins Hvals 9, vakti mikla athygli í gær. Með því vildi hann freista þess að fresta för skipsins út til veiða. Það fór engu að síður svo að skipið lagði úr Reykjavíkurhöfn og sigldi norður til Hvalfjarðar.
Fréttastofa ræddi fyrr í dag við lögmann Hólmsteins, Katrínu Oddsdóttur. Hún segir svar Hvals að sigla af stað vera "gamaldags sjómennskuhefndaraðgerð" og segir ekki vera ljóst á þessum tímapunkti hvort atburðarásin muni leiða til ákæra. Þá gagnrýnir hún einnig hina miklu heift sem beinst hafi að Hólmsteini í kommentakerfum landsins.
„Hvað ætlaði Hvalur hf. að gera ef þessi maður myndi detta niður á miðri leið einhvers staðar milli Reykjavíkur og Hvalfjarðar? Hvernig ætluðu þau að hjálpa honum ef hann hefði byrjað að klifra þarna í mastrið eitthvað af stað án þess að vera öruggur?“, spyr Katrín.
Hér má sjá myndband af atburðarásinni sem við tók þegar skipið lagðist að bryggju. Bjarni Einarsson tökumaður Sýnar var á staðnum.
Hér má sjá myndband af því þegar Hólmsteinn skreið yfir í körfuna:
Hólmsteinn Harðarson hefur yfirgefið hvalveiðiskipið Hval 9. Þegar á fast land var komið var hann færður á brott í lögreglubíl.
Valgerður Árnadóttir formaður Hvalavina segir að óheimilt hafi verið að sigla með mótmælandann sem kom sér fyrir í tunnu í hvalveiðiskipinu Hval 9 um borð.
Hvalveiðiskipið Hvalur 9 hefur siglt úr höfn en Hólmsteinn Harðarson situr nú í tunnu mastursins til að mótmæla hvalveiðum. Hann sagðist fyrr í dag ekki ætla niður sjálfviljugur en að hann væri með takmarkað nesti, eitthvað vatn og lítið batterí á símanum.
Hólmsteinn Harðarson situr nú í tunnu masturs á hvalveiðiskipi við Reykjavíkurhöfn til að mótmæla hvalveiðum. Hann veit ekki hversu lengi hann getur verið uppi. Hann er með takmarkað nesti, eitthvað vatn og lítið batterí á símanum. Hann segist ekki vita hvað annað hann getur gert til að mótmæla hvalveiðum.