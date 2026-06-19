Innlent

Á­höfnin hlúði að Hólm­steini á siglingunni til Hval­fjarðar

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Hólmsteinn fór um borð í Hval 9 þegar skipið lá við bakka í Reykjavíkurhöfn á öðrum tímanum í gær. 
Hólmsteinn fór um borð í Hval 9 þegar skipið lá við bakka í Reykjavíkurhöfn á öðrum tímanum í gær.  Vísir/Bjarni

Mótmælaaðgerð Hólmsteins Harðarsonar, þar sem hann kom sér fyrir í tunnu í mastri hvalveiðiskipsins Hvals 9, vakti mikla athygli í gær. Með því vildi hann freista þess að fresta för skipsins út til veiða. Það fór engu að síður svo að skipið lagði úr Reykjavíkurhöfn og sigldi norður til Hvalfjarðar. 

Óvíst hvort af hljótist kærumál

Fréttastofa ræddi fyrr í dag við lögmann Hólmsteins, Katrínu Oddsdóttur. Hún segir svar Hvals að sigla af stað vera "gamaldags sjómennskuhefndaraðgerð" og segir ekki vera ljóst á þessum tímapunkti hvort atburðarásin muni leiða til ákæra. Þá gagnrýnir hún einnig hina miklu heift sem beinst hafi að Hólmsteini í kommentakerfum landsins.

„Hvað ætlaði Hvalur hf. að gera ef þessi maður myndi detta niður á miðri leið einhvers staðar milli Reykjavíkur og Hvalfjarðar? Hvernig ætluðu þau að hjálpa honum ef hann hefði byrjað að klifra þarna í mastrið eitthvað af stað án þess að vera öruggur?“, spyr Katrín.

Áhöfn bað Hólmstein um að gefja upp persónuupplýsingar, líkt og nafn og kennitölu. Útlit er fyrir að upplýsingarnar hafi verið nýttar í að skrá Hólmstein á farþegalista skipsins, án hans samþykkis, sem gerði skipinu kleift að halda úr höfn. Vísir/Bjarni

Hvalur 8, annað hvalveiðiskip Hvals ehf., hélt út til æfinga og mættust skipin út á miðjum firði. Vísir/Bjarni

Hólmsteini kólnaði mjög þegar út á sjó var komið.Vísir/Bjarni
Hvalavinir, sem mótmælt hafa fyrirhuguðum hvalveiðum, segja Hólmstein ekki á þeirra vegum. Vísir/Bjarni

Skipið lagði að bryggju laust fyrir klukkan átta í gærkvöldi eftir um þrjá tíma á siglingu.Vísir/Bjarni

Þegar í höfn var komið beið lögregla með körfubíl.Vísir/Bjarni

Hér má sjá myndband af atburðarásinni sem við tók þegar skipið lagðist að bryggju. Bjarni Einarsson tökumaður Sýnar var á staðnum.

Klippa: Körfubíllinn fer upp til Hólmsteins

Myndlýsing heldur áfram:

Hópur fólks hafði safnast saman á bryggjunni, þar á meðal lögregluþjónar. Til vinstri á myndinni má sjá körfubílinn.Vísir/Bjarni

Lögreglumaðurinn í körfunni ræddi Hólmstein í um klukkustund áður en hann fékkst til að yfirgefa skipið.Vísir/Bjarni

Hólmsteinn samþykkti að yfirgefa skipið, var færður í öryggisbúnað og síðan komið yfir í körfuna.Vísir/Bjarni

Vísir sýndi frá atburðarásinni í beinni útsendingu. Þegar mest var fylgdust um 800 manns með henni. Hólmsteinn sígur hér niður í átt til jarðar.Vísir/Bjarni

Þegar niður á jörðu faðmaði Hólmsteinn, hér fyrir miðri myndi í gráum jakka, að sér lögreglumanninn sem sannfærði hann um að yfirgefa skipið. Lögregla skutlaði honum í kjölfarið út á Kjalarnes þaðan sem hann fékk far áleiðis til Reykjavíkur með Hvalavinum.Vísir/Bjarni



Hér má sjá myndband af því þegar Hólmsteinn skreið yfir í körfuna:

Klippa: Hólmsteinn Harðarson yfirgefur hvalveiðiskipið Hval 9

Hvalveiðar

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