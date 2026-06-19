Reykjavíkurborg frestar fyrirhugaðri enduropnun Sundhallar Reykjavíkur um nokkra daga. Viðhaldsvinna hefur staðið yfir síðustu vikur sem átti að ljúka um helgina og átti að opna laugina á mánudag. Í tilkynningu segir að vegna „ófyrirséðra atriða“ í búningsklefum verði ekki hægt að opna á mánudag.
„Viðhaldsvinna sem hefur staðið yfir í Sundhöll Reykjavíkur hefur gengið vel en þó hafa komið upp nokkur ófyrirséð atriði sem kallað hafa á umfangsmeiri framkvæmdir í búningsklefum en upphaflega var gert ráð fyrir. Af þeim sökum verður ekki hægt að opna Sundhöllina aftur mánudaginn 22. júní líkt og áður hafði verið auglýst,“ segir í tilkynningu frá borginni.
Þar kemur einnig fram að allt kapp sé lagt á að ljúka þeim framkvæmdum sem eftir standa og stefnt er að opnun seinni partinn í næstu viku. Nánari upplýsingar verði birtar um leið og sú tímasetning liggur fyrir.
„Við biðjumst velvirðingar á þeim óþægindum sem þetta kanna að valda og þökkum gestum fyrir þolinmæði og skilning á meðan á viðhaldsvinnu stendur,“ segir að lokum.