Innlent

Star­mer ætlar ekki að láta í minni pokann fyrir Burn­ham strax

Kjartan Kjartansson skrifar
Brosmildur Andy Burnham (f.m.) með mótframbjóðendum sínum í aukakosningum í Makerfield þegar talning atkvæða hófst í gær.
Brosmildur Andy Burnham (f.m.) með mótframbjóðendum sínum í aukakosningum í Makerfield þegar talning atkvæða hófst í gær. Vísir/EPA

Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands og leiðtogi Verkamannaflokksins, segist ætla að freista þess að standa af sér mögulegt áhlaup frá Andy Burnham, nýrri vonarstjörnu flokksins. Burnham náði kjöri á þing í aukakosningum í gær.

Leiðtogaslagur er í uppsiglingu í Verkamannaflokknum eftir að Burnham, vinsæll borgarstjóri Stór-Manchester-svæðisins, var kjörinn þingmaður Makerfield í aukakosningum sem fóru fram í gær.

Ríkisstjórn Starmer hefur verið gríðarlega óvinsæl um langa hríð og forsætisráðherrann sjálfur átt í vök að verjast vegna fjölda mála, þar á meðal fyrir að skipa sendiherra í Bandaríkjunum sem hafði náin tengsl við Jeffrey Epstein, bandaríska auðkýfinginn og kynferðisbrotamanninn.

Verkamannaflokkurinn fór síðan illa út úr sveitarstjórnarkosningum sem fóru fram í síðasta mánuði. Fjöldi þingmanna flokksins kröfðust þess að Starmer segði af sér í kjölfarið en hann sat sem fastast.

„Allir vita að stjórnmálin virka ekki þessa stundin. Allir finna að landið er ekki þar sem það ætti að vera. Kvöldið í kvöldi gæti, gæti mögulega, verið vendipunktur,“ sagði Burnham í sigurræðu sinni.

Skorast ekki undan ef til leiðtogakjörs kemur

Starmer óskaði Burnham til hamingju með sigurinn í færslu á samfélagsmiðli og fagnaði því að kjósendur hefðu valið von og bjartsýni Verkamannaflokksins fram yfir sundrung og hatur. Burnham vann öruggan sigur á Rob Kenyon, frambjóðanda Umbótaflokksins, þjóðernisíhaldsflokks sem fer með himinskautum í skoðanakönnunum á landsvísu.

Þó að djúpstæð óánægja sé með Starmer innan Verkamannaflokksins getur Burnham ekki gengið að stól hans vísum. Starmer sagðist ætla að taka þátt í leiðtogakjöri ef til þess kemur.

„Ég hef ítrekað sagt að ég ætli ekki að skorast undan því,“ sagði Starmer.

Legði Burnham Starmer í leiðtogakjöri tæki hann við sem forsætisráðherra á miðju kjörtímabilinu. Til þess að efna til leiðtogakjörs þarf Burnham að tryggja sér stuðning fimmtung þingflokksins í neðri deild breska þingsins, alls 81 þingmanns.

With Andy Burnham having won the Makerfield by-election, a leadership challenge looks likely. In the event that Burnham and Starmer face off, our Labour members poll in May showed Burnham ahead by 59% to 37% yougov.com/en-gb/articl...

[image or embed]

— YouGov (@yougov.co.uk) June 19, 2026 at 6:43 AM

Skoðanakönnun Yougov frá því í maí benti til þess að 59 prósent félaga í Verkamannaflokknum styddu Burnham í mögulegu leiðtogakjöri en 37 prósent Starmer.

Bretland Kosningar í Bretlandi

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið