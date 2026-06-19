Starmer ætlar ekki að láta í minni pokann fyrir Burnham strax Kjartan Kjartansson skrifar 19. júní 2026 10:17 Brosmildur Andy Burnham (f.m.) með mótframbjóðendum sínum í aukakosningum í Makerfield þegar talning atkvæða hófst í gær. Vísir/EPA Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands og leiðtogi Verkamannaflokksins, segist ætla að freista þess að standa af sér mögulegt áhlaup frá Andy Burnham, nýrri vonarstjörnu flokksins. Burnham náði kjöri á þing í aukakosningum í gær. Leiðtogaslagur er í uppsiglingu í Verkamannaflokknum eftir að Burnham, vinsæll borgarstjóri Stór-Manchester-svæðisins, var kjörinn þingmaður Makerfield í aukakosningum sem fóru fram í gær. Ríkisstjórn Starmer hefur verið gríðarlega óvinsæl um langa hríð og forsætisráðherrann sjálfur átt í vök að verjast vegna fjölda mála, þar á meðal fyrir að skipa sendiherra í Bandaríkjunum sem hafði náin tengsl við Jeffrey Epstein, bandaríska auðkýfinginn og kynferðisbrotamanninn. Verkamannaflokkurinn fór síðan illa út úr sveitarstjórnarkosningum sem fóru fram í síðasta mánuði. Fjöldi þingmanna flokksins kröfðust þess að Starmer segði af sér í kjölfarið en hann sat sem fastast. „Allir vita að stjórnmálin virka ekki þessa stundin. Allir finna að landið er ekki þar sem það ætti að vera. Kvöldið í kvöldi gæti, gæti mögulega, verið vendipunktur,“ sagði Burnham í sigurræðu sinni. Skorast ekki undan ef til leiðtogakjörs kemur Starmer óskaði Burnham til hamingju með sigurinn í færslu á samfélagsmiðli og fagnaði því að kjósendur hefðu valið von og bjartsýni Verkamannaflokksins fram yfir sundrung og hatur. Burnham vann öruggan sigur á Rob Kenyon, frambjóðanda Umbótaflokksins, þjóðernisíhaldsflokks sem fer með himinskautum í skoðanakönnunum á landsvísu. Þó að djúpstæð óánægja sé með Starmer innan Verkamannaflokksins getur Burnham ekki gengið að stól hans vísum. Starmer sagðist ætla að taka þátt í leiðtogakjöri ef til þess kemur. „Ég hef ítrekað sagt að ég ætli ekki að skorast undan því,“ sagði Starmer. Legði Burnham Starmer í leiðtogakjöri tæki hann við sem forsætisráðherra á miðju kjörtímabilinu. Til þess að efna til leiðtogakjörs þarf Burnham að tryggja sér stuðning fimmtung þingflokksins í neðri deild breska þingsins, alls 81 þingmanns. With Andy Burnham having won the Makerfield by-election, a leadership challenge looks likely. In the event that Burnham and Starmer face off, our Labour members poll in May showed Burnham ahead by 59% to 37% yougov.com/en-gb/articl...[image or embed]— YouGov (@yougov.co.uk) June 19, 2026 at 6:43 AM Skoðanakönnun Yougov frá því í maí benti til þess að 59 prósent félaga í Verkamannaflokknum styddu Burnham í mögulegu leiðtogakjöri en 37 prósent Starmer. Bretland Kosningar í Bretlandi Mest lesið „Þetta er kannski dýrasta tækið sem barnið á“ Innlent Hættu skyndilega við viðræðurnar í Sviss Erlent „Það verða engir konungar“ Erlent Lögreglustjóri braut meðalhófsreglu Innlent Einn vildi sýkna þegar dómur fyrir sérlega sársaukafulla nauðgun var staðfestur Innlent Ólafur Þ. Harðarson sakaður um fánaslugs Innlent Kominn úr tunnunni og upp í lögreglubíl Innlent Símasamband verra eftir að slökkt var á eldri sendum Innlent Hópur fólks hafi setið um matinn í frískápnum Innlent Vilja veita nítján manns ríkisborgararétt Innlent Fleiri fréttir Halda í opinbera heimsókn til Færeyja Dómur burðardýrs mildaður Starmer ætlar ekki að láta í minni pokann fyrir Burnham strax Einn vildi sýkna þegar dómur fyrir sérlega sársaukafulla nauðgun var staðfestur Ólafur Þ. Harðarson sakaður um fánaslugs „Þetta er kannski dýrasta tækið sem barnið á“ Tveir á slysadeild eftir eld í Jörfabakka Stefna á að ljúka þingi í dag Loka Reykjanesbraut við Kaplakrika í kvöld Lögreglustjóri braut meðalhófsreglu Símasamband verra eftir að slökkt var á eldri sendum Bjartsýni um að ljúka þingstörfum á morgun Kominn úr tunnunni og upp í lögreglubíl Segir óheimilt hafi verið að sigla af stað með mótmælandann um borð „Sjaldan verið jafn góður tími og núna fyrir kaupendur“ Hólmsteinn skriðinn úr tunnunni Í haldi lögreglu eftir fjölskylduerjur í Garðabæ Vilja veita nítján manns ríkisborgararétt Lögregla varar við svikahrappi í Árbæ Í beinni frá Hvalfirði: Mótmælandi enn í hvalbát Handtekin á leið úr landi með ríflega hundrað fuglsegg og lifandi unga Sigldu af stað með mótmælandann um borð Vilja segja „já til að sjá“ „Þetta er eitthvert langsóttasta bull sem ég hef heyrt“ Annmarkar á fleiri en einu stigi málsins Landsréttur sýknar Sindra og Ísidór af hryðjuverkaákæru „Ég veit ekki hvað annað ég get gert til að hjálpa hvölunum“ Systir Ming Ting: Catherine „ekki sjálfstæð“ „Þurfum að passa okkur að vera ekki einföld“ Ekki hafi verið ásetningur um að bana sambýliskonunni Sjá meira