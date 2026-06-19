Settur landsréttardómari skilaði sératkvæði og vildi sýkna mann sem tveir meðdómendur hans dæmdu sekan um sérstaklega sársaukafulla og meiðandi nauðgun. Hann taldi framburð konunnar um atvik ekki studdan öðrum gögnum í málinu.
Karlmaður var dæmdur í þriggja ára fangelsi í héraði í fyrra fyrir nauðgun og brot í nánu sambandi gagnvart þáverandi sambýliskonu sinni. Honum var gefið að sök að hafa neytt konuna til samræðis á sérstaklega sársaukafullan og meiðandi hátt árið 2021.
Landsréttur staðfesti dóm Héraðsdóms Reykjavíkur í gær. Eiríkur Elís Þorláksson, settur landsréttardómari, skilaði sératkvæði en hann vildi sýkna manninn af ákærunni.
Eiríkur Elís sagðist sammála meðdómendum sínum um að ákveðið misræmi væri í framburði mannsins fyrir dómi annars vegar og hjá lögreglu hins vegar. Hann teldi þó ýmist óljóst í framburði konunnar og innbyrðis ósamræmi í honum á köflum. Konan hefði þannig lýst broti mannsins á nokkra vegu.
Dómaranum greindi einnig á við félaga sína um sönnunarþýðingu óbeinna sönnunargagna sem voru lögð til grundvallar sakfellingu mannsins. Nefndi hann þar sérstaklega vottorð sérfræðilæknis og móttökuskýrslu hjúkrunarfræðings. Af þeim mætti ráða að konan hefði lýst annarri nauðgun daginn fyrir þá sem maðurinn var ákærður fyrir og tilraun til enn einnar nauðgunarinnar nóttina eftir.
Lýsingar á þessum þremur brotum hefðu runnið saman og ályktanir hjúkrunarfræðings og læknis tækju mið af því. Því taldi Eiríkur Elís ekki hægt að byggja á skýrslu og vottorði þeirra. Vildi hann þess vegna sýkna manninn af ákærunni.
Auk fangelsisdómsins var maðurinn dæmdur til þes að greiða konunni tvær og hálfa milljón króna í bætur.