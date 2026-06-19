Stefna á að ljúka þingi í dag

Þingfundur stóð fram til klukkan hálfellefu í gærkvöldi og annar fundur er á dagskrá klukkan hálfellefu fyrir hádegið og skal stefnt að því að ljúka þingi í dag fyrir sumarfrí.
Nokkur mál eru á dagskrá, þar á meðal þrjú mál frá stjórnarandstöðuflokkunum sem samþykkt var að taka til umræðu á dögunum þegar verið var að semja um þinglok. Þar á meðal eru mál er varða gildistíma ökuskírteina, jarðakaup erlendra aðila og breytingar á lögum um stimpilgjald.
Að auki stendur til að klára umræðu um Stofnun atvinnuveganna sem verður til með sameiningu Matvælastofnunar, Fiskistofu og Verðlagsstofu skiptaverðs.
Með síðustu málum á dagskrá er svo veiting ríkisborgararéttar en alls eru nítján einstaklingar frá Úkraínu, Þýskalandi, Sýrlandi, Bandaríkjunum og fjölda annarra landa á lista frumvarpsins.