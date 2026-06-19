Boltinn sé hjá fjarskiptafélögunum

Forstjóri Fjarskiptastofu segir að nokkrar kvartanir og ábendingar um verra símasamband eftir lokun 2G og 3G kerfanna hafi borist. Hann segir ákvörðunina um að loka gömlu kerfunum alfarið á ábyrgð fjarskiptakerfanna sem eigi og reki kerfin og nú sé boltinn hjá þeim að bregðast við kvörtunum viðskiptavina.
Hrafnkell V. Gíslason, forstjóri Fjarskiptastofu, segir stofnuninni hafa borist ábendingar bæði frá einstaklingum og sveitarstjórnum um slæmt símasamband eftir að fjarskiptafélögin lokuðu gömlum 2G og 3G sendum. Lokanir hófust á höfuðborgarsvæðinu í apríl og í kjölfarið var öllum 3G-kerfum lokað á landsbyggðinni í maí.
Hann segir ákvörðunina um útfösun kerfanna vera að beiðni og ábyrgð fjarskiptafélaganna sem eigi og reki kerfin. Hlutverk Fjarskiptastofu í ferlinu sé samhæfing og hann vilji setjast yfir þessi mál með félögunum. Hann sé á leið á fund í dag þar sem félögin verði innt eftir því hvernig þau hyggist bregðast við þessum ábendingum frá viðskiptavinum sínum.
„Við erum að reyna svona að höndla það að koma einhverjum styrk í þetta samtal og að tryggja hagsmuni neytenda með sem bestum hætti.“
Fjallað var um málið í kvöldfréttum á Sýn í gær en þar var meðal annar rætt við oddvita Húnabyggðar sem sagði brýnt að þétta netið með því að fjölga nýjum sendum. Norðan Hvammstanga í Húnaþingi vestra, á Sauðadalsá á Vatnsnesi, upplifa bændur verra símasamband. Þar finna íbúar mun.
Hrafnkell segir fjarskiptafélögin vera með tíðniheimildir og í þeim komi fram ýmis ákvæði og skilmálar um hvernig eigi að útfæra kerfin. Krafa sé um að útbreiðsla þeirra kerfa sem taki við verði að meðaltali jafn góð og gömlu kerfanna á landsvísu. Hann segir kerfin sem félögin reka engan veginn einföld, þau séu gríðarlega stór tæknikerfi. Það taki mögulega tíma að aðlaga 4G- og 5G-kerfin að þessum nýja raunveruleika og fjarskiptafélögin hafi lagt gríðarlega vinnu í það.
Hann segir nýju kerfin að mörgu leyti mun flóknari en þau gömlu, til dæmis sé hegðun kerfanna mismunandi en einnig hvernig þau bregðist við álagi. Nýju tækninni fylgi meiri gæði og afkastageta en gömlu kerfin hafi verið einfaldari og því dreifi hún örlítið betur úr sér.
Hrafnkell segir nýju kerfin öflugri að langflestu leyti en að það sé í eðli þeirra að dreifisvæðin dragist aðeins saman. „Dreifisvæðisjarðarinn“ dragist saman um eitt til sjö prósent og mögulega þurfi að fjölga sendum til að ná sama útbreiðslusvæði gömlu sendanna. Er þetta meðal þess sem hann vill ræða á fundi við fjarskiptafélögin.
„Eru það ekki sameiginlegir hagsmunir allra að búa svo um hnútana að þessar kvartanir verði teknar alvarlega, brugðist við hverri og einni og það skoðað? Og gerðar þær ráðstafanir sem hægt er að gera til að koma til móts við notendur eins og hægt er?“
Miklar kvartanir vegna verra símasambands heyrast frá Norðurlandi eftir að slökkt var á gömlu farsímakerfunum. Oddviti Húnabyggðar segir brýnt að þétta netið með því að fjölga nýjum sendum.
Forstjóri Fjarskiptastofu segir að um sex þúsund símtæki á landsvísu gætu verið í þeirri stöðu að ná ekki í Neyðarlínuna undir ákveðnum kringumstæðum í kjölfar lokana fjarskiptafélaganna á 2G og 3G kerfum. Þetta séu helst eldri símar sem noti gömlu fjarskiptakerfin til að hringja neyðarsímtöl.