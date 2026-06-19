Lést í slysi á Hálsasveitarvegi Bjarki Sigurðsson skrifar 19. júní 2026 11:45 Áreksturinn átti sér stað rétt norðan við Reykholt. Ökumaður sem lenti í alvarlegum árekstri á Hálsasveitarvegi rétt norðan við Reykholt 16. júní síðastliðinn er látinn. Rannsóknardeild lögreglunnar á Vesturlandi rannsakar málið. Frá þessu er greint í tilkynningu frá lögreglunni á Vesturlandi. Þar segir að tvær fólksbifreiðar sem ekið var úr sitt hvorri áttinni hafi lent saman. Þrír voru fluttir á bráðamóttöku eftir slysið, ökumenn beggja bíla og farþegi annarrar þeirra. Í tilkynningu lögreglu kemur ekkert fram um líðan hinna tveggja. Borgarbyggð Andlát Lögreglumál Samgönguslys Mest lesið „Þetta er kannski dýrasta tækið sem barnið á“ Innlent Hættu skyndilega við viðræðurnar í Sviss Erlent Lést í slysi á Hálsasveitarvegi Innlent „Það verða engir konungar“ Erlent Lögreglustjóri braut meðalhófsreglu Innlent Einn vildi sýkna þegar dómur fyrir sérlega sársaukafulla nauðgun var staðfestur Innlent Ólafur Þ. Harðarson sakaður um fánaslugs Innlent „Virðist vera einhverskonar gamaldags sjómennskuhefndaraðgerð“ Innlent Kominn úr tunnunni og upp í lögreglubíl Innlent Símasamband verra eftir að slökkt var á eldri sendum Innlent Fleiri fréttir Sex vændiskaupendur handteknir í rassíu lögreglu Hjartaljósin ekki sloppin „Virðist vera einhverskonar gamaldags sjómennskuhefndaraðgerð“ Stór mál á dagskrá síðasta þingfundar fyrir þingfrestun Lést í slysi á Hálsasveitarvegi Hvalavinurinn í tunnunni og Kaleo undirbýr Þingvallakonsert Inga ræddi við fulltrúa Tiktok um að hækka aldursmörk Halda í opinbera heimsókn til Færeyja Dómur burðardýrs mildaður Starmer ætlar ekki að láta í minni pokann fyrir Burnham strax Einn vildi sýkna þegar dómur fyrir sérlega sársaukafulla nauðgun var staðfestur Ólafur Þ. Harðarson sakaður um fánaslugs „Þetta er kannski dýrasta tækið sem barnið á“ Tveir á slysadeild eftir eld í Jörfabakka Stefna á að ljúka þingi í dag Loka Reykjanesbraut við Kaplakrika í kvöld Lögreglustjóri braut meðalhófsreglu Símasamband verra eftir að slökkt var á eldri sendum Bjartsýni um að ljúka þingstörfum á morgun Kominn úr tunnunni og upp í lögreglubíl Segir óheimilt hafi verið að sigla af stað með mótmælandann um borð „Sjaldan verið jafn góður tími og núna fyrir kaupendur“ Hólmsteinn skriðinn úr tunnunni Í haldi lögreglu eftir fjölskylduerjur í Garðabæ Vilja veita nítján manns ríkisborgararétt Lögregla varar við svikahrappi í Árbæ Í beinni frá Hvalfirði: Mótmælandi enn í hvalbát Handtekin á leið úr landi með ríflega hundrað fuglsegg og lifandi unga Sigldu af stað með mótmælandann um borð Vilja segja „já til að sjá“ Sjá meira