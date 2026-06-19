Innlent

Lést í slysi á Hálsasveitarvegi

Bjarki Sigurðsson skrifar
Áreksturinn átti sér stað rétt norðan við Reykholt. 
Áreksturinn átti sér stað rétt norðan við Reykholt. 

Ökumaður sem lenti í alvarlegum árekstri á Hálsasveitarvegi rétt norðan við Reykholt 16. júní síðastliðinn er látinn. Rannsóknardeild lögreglunnar á Vesturlandi rannsakar málið. 

Frá þessu er greint í tilkynningu frá lögreglunni á Vesturlandi. Þar segir að tvær fólksbifreiðar sem ekið var úr sitt hvorri áttinni hafi lent saman. Þrír voru fluttir á bráðamóttöku eftir slysið, ökumenn beggja bíla og farþegi annarrar þeirra. 

Í tilkynningu lögreglu kemur ekkert fram um líðan hinna tveggja. 

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