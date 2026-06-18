Þingflokksformenn Sjálfstæðisflokks og Miðflokksins segjast nokkuð bjartsýnir á að þingstörf klárist á morgun eins og stefnt er á. Sigríður Á. Andersen, þingflokksformaður Miðflokks, segir að mörg mál ríkisstjórnarinnar hafi komið vanbúin inn í þingið þennan þingvetur.
Nóg hefur verið að gera hjá þingmönnum í dag á lokaspretti þingsins en stefnt er að því að þingstörfum ljúki á morgun. Í morgun fór meðal annars fram atkvæðagreiðsla um húsnæðispakka ríkisstjórnarinnar og eftir hádegi voru nýtt innviðafélag og greiðsla séreignarsparnaðar inn á höfuðstóla húsnæðislána meðal mála sem voru rædd.
Í kvöldfréttum á Sýn var rætt við Sigríði Á. Andersen, þingflokksformann Miðflokksins, og Ólaf Adolfsson, þingflokksformann Sjálfstæðisflokks, um þinglok og málin sem verða rædd á morgun.
Sigríður segir mál Miðflokksins um gildistíma ökuskírteina, frumvarp Nönnu Margrétar Gunnlaugsdóttur, fara fram í fyrramálið. Þar sé lagt til að fækka kröfum um endurnýjun ökuskírteina úr átján skiptum í fjögur, eins og núgildandi lög gera ráð fyrir. Hún segir þetta mál varða alla sem eru eldri en sjötíu ára. Þverpólitíska samstöðu segir Sigríður ríkja um málið og því bindur hún vonir við að það verði samþykkt í fyrramálið.
Þingmannamál Sjálfstæðisflokksins um stimpilgjöld er einnig á dagskrá morgundagsins. Ólafur segir stimpilgjöldin mikilvægt mál fyrir þá sem ætla að fjárfesta í íbúðarhúsnæði. Hann segist eiga von á mögulegri fyrirstöðu ríkisstjórnarinnar varðandi málið en vonar þó að það fari í gegn.
Sigríður segir á ýmsu hafa gengið þennan þingvetur og að mál ríkisstjórnarinnar hafi komið vanbúin inn í þingið sem hafi kallað á mikla vinnu í nefndum. Ekki sé algengt að breytingartillögur séu lagðar fram um mál í þriðju umræðu.
„Þetta ættu ríkisstjórnarflokkarnir og ráðherrarnir að hafa í huga þegar þeir koma með mál næsta vetur, að koma með þau aðeins betur búin þannig að það þurfi ekki að redda þessum málum inni í atkvæðagreiðslu á síðustu dögum þingsins.“
Aðspurð hvort að þeim þyki líklegt að þing hefji störf áður en þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið fari fram segir Sigríður að mögulega verði tilefni til þess að ræða atriði sem kunna koma upp á í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar. Hægt sé að kalla saman utanríkismálanefnd hvenær sem er, óski fjórðungur nefndarmanna eftir því. „Ef það verður tilefni til þess verður það gert,“ segir hún.