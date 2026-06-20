Marokkómenn skoruðu sigurmarkið eftir 71 sekúndu Stefán Árni Pálsson skrifar 20. júní 2026 00:00 Ismael Saibari fagnar sigurmarki sínu með liðsfélögum sínum Achraf Hakimi og Bilal El Khannouss. Getty/Justin Setterfield Marokkó fagnaði fyrsta sigri sínum á þessu heimsmeistaramóti í kvöld og steig stórt skref í átt að 32-liða úrslitunum þegar liðið vann 1-0 sigur á Skotum. Skotar höfðu unnið Haiti í fyrsta leik en Marokkó var með eitt stig eftir jafntefli við Brasilíu. Þetta eru frábær úrslit fyrir Marokkómenn sem eiga nú eftir auðveldasta leik riðilsins á móti Haiti. Marokkó skoraði eina markið sitt eftir aðeins 71 sekúndu en liðið var með mikla yfirburði nær allan fyrri hálfleikinn. Skotar sýndu smá lífsmark undir lok fyrri hálfleiks og ógnuðu svo mun meira í seinni hálfleiknum. Þeim tókst þó ekki að fá eitthvað út úr leiknum þrátt fyrir mikla baráttu og mikla seiglu. Eina mark Marokkó kom úr sömu uppskrift og eina markið í fyrsta leiknum á móti Brasilíu. Eins og í þeim leik þá las Brahim Díaz gott hlaup frá Ismael Saibari sem skoraði laglega. Marokkó fékk boltann eftir 14 sekúndur, þeir héldu honum og 56 sekúndum síðar skoruðu þeir hraðasta markið hingað til á HM. Mörkin urðu ekki fleiri. HM 2026 í fótbolta