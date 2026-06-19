Bandaríkjamenn með fullt hús eftir tvo leiki Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 19. júní 2026 21:02 Hinn 21 árs gamli Alex Freeman fagnaði vel markinu sínu í kvöld Getty/ MB Media Bandaríkjamenn byrja þetta heimsmeistaramót af miklum krafti en þeir unnu 2-0 sigur á Áströlum í röðum leik sínum í kvöld. Bandaríska liðið skoraði bæði mörkin sín í fyrri hálfleiknum en það vann 4-1 sigur á Paragvæ í fyrstu umferðinni. Bæði lið voru með þrjú stig fyrir leikinn. Sex stig og sex skoruð mörk eru örugglega framar björtustu vonum gestgjafa Bandaríkjamanna á þessu heimsmeistaramóti enda er þetta í fyrsta sinn sem bandaríska landsliðið vinnur tvo leiki í röð á HM. Eftir mjög sannfærandi fyrri hálfleik var bandaríska liðið alls ekki eins sannfærandi í þeim síðari. Þeir spiluðu fyrsta klukkutímann mjög vel og komust upp með að gefa aðeins eftir í lokin. Ástralir sóttu talsvert undir lok leiksins en náðu aldrei inn markinu sem hefði sett mikla pressu á bandaríska liðið. Fyrra markið var sjálfsmark Cameron Burgess strax á 11. mínútu en það kom eftir frábæran undirbúning Folarin Balogun. Alex Freeman bætti svo við öðru marki á 43. mínútu, marki sem var fyrst dæmt af vegna rangstöðu en svo dæmt gilt eftir afskipti myndbandsdómara. HM 2026 í fótbolta