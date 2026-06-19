Borg Brugghús og Kaleo hafa leitt saman hesta sína og hefur nú verið gefinn út samstarfsbjórinn, Hey Gringo, sem dregur nafn sitt af samnefndu lagi sveitarinnar af plötunni Surface Sounds frá árinu 2021. Hann fer þó ekki í almenna sölu fyrr en síðar í sumar.
Þetta er meðal þess sem kemur fram í tilkynningu en þar er einnig greint frá því að bjórinn detti ekki í verslanir fyrr en seint í sumar, líklega í ágústmánuði, en að tónleikagestir á KALEO-tónleikunum á Þingvöllum um helgina fái „einstakt forskot á sæluna“.
Hey Gringo verður fyrst í boði við afhendingu armbanda í verslun 66 gráður Norður á Hafnartorgi í dag, föstudaginn 19. júní, áður en hann verður fáanlegur á tónleikasvæðinu sjálfu á laugardag en fólki býðst að koma og smakka hann til klukkan 18:00 í dag.
„Hugmyndin af bjórnum var að fanga alvöru sumarstemmingu: sól, sandur á milli tánna, fáránlega ferskur bjór og lime sneið ef fólk vill fara með þetta alla leið,“ segir Árni Theodór Long, Bruggmeistari hjá Borg Brugghúsi í tilkynningunni.
Þá bætir hann við að hugmyndin um að brugga bjór af þessu taki hafi lengi blundað hjá þeim í brugghúsinu en að loks hafi henni verið hrundið í framkvæmd nú þegar leiðir þeirra lágu saman með Kaleo.
„Það lá í augum uppi að bjórinn fengi nafnið Hey Gringo enda lagið ekkert eðlilega gott og grípandi og fangar þessa stemmingu fullkomlega. Það að fá tækifæri til að vinna með jafn stóru og flottu bandi og Kaleo er sannur heiður og virkilega skemmtilegt,“ segir Árni jafnframt og bætir við að meðlimir hljómsveitarinnar hafi mætt í brugghúsið og tekið þátt í að búa bjórinn til.
„Kaleo-menn mættu að sjálfsögðu til okkar í brugghúsið, brettu upp ermar og tóku þátt í að skapa þetta með okkur og gáfu okkur bruggmeisturunum ekkert eftir í þeim efnum“.