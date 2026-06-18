Jón Björn ráðinn sveitarstjóri Atli Ísleifsson skrifar 18. júní 2026 11:57 Jón Björn Hákonarson nýr sveitarstjóri Eyjafjarðarsveitar og Hermann Ingi oddviti sveitarstjórnar. Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar hefur ákveðið að ráða Jón Björn Hákonarson í stöðu sveitarstjóra. Í tilkynningu frá Eyjafjarðarsveit segir að Jón Björn hafi áratuga reynslu af störfum á vettvangi sveitarstjórnarmála og víðtæka þekkingu á stjórnsýslu, stefnumótun og rekstri sveitarfélaga. Tekur hann við starfinu þann 1. ágúst næstkomandi. „Jón Björn hefur starfað að sveitarstjórnarmálum allt frá árinu 1994 og gegnt fjölmörgum trúnaðar- og forystuhlutverkum. Hann hefur lengi verið kjörinn fulltrúi í Fjarðabyggð og meðal annars verið forseti bæjarstjórnar á árunum 2010-2020 og aftur frá 2023. Þá gegndi hann starfi bæjarstjóra Fjarðabyggðar á árunum 2020-2023, þar sem hann bar ábyrgð á daglegum rekstri sveitarfélagsins og leiddi fjölbreytt og krefjandi verkefni í þágu íbúa. Auk starfa sinna innan sveitarfélagsins hefur Jón Björn gegnt fjölmörgum stjórnunar- og trúnaðarstörfum á landsvísu. Hann er í dag formaður stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga og hefur setið í stjórn þess frá 2018, þar af sem varaformaður og síðar formaður. Þá hefur hann meðal annars verið stjórnarformaður Landsvirkjunar, tekið þátt í starfi Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar, setið í stjórnum húsnæðisfélaga og gegnt formennsku í fjarskiptaráði. Ferill Jóns Björns einkennist af breiðri reynslu sem spanna bæði stjórnmál, stjórnsýslu og framkvæmdastörf. Hann hefur einnig starfað sem sérfræðingur hjá almannavörnum þar sem hann kom að áætlanagerð og þróun mikilvægra upplýsingakerfa, auk þess að hafa áður starfað sem lögreglumaður, þjónustufulltrúi trygginga og í bankageiranum. Jón Björn leggur áherslu á mikilvægi góðra samskipta og trausts innan vinnustaða, sem og velferð starfsmanna og sterkrar liðsheildar. Hann telur að yfirvegun, samvinna og skýr stjórnsýsla séu lykilþættir í árangursríkri forystu og leggur áherslu á að vinna mál hratt og faglega án þess að missa sjónar á mannlega þættinum. Þá hefur hann lýst ríkum áhuga á áframhaldandi uppbyggingu Eyjafjarðarsveitar og sér fyrir sér fjölbreytt tækifæri til framtíðar, meðal annars á sviði skipulagsmála, landbúnaðar og eflingar lykilinnviða á borð við heilbrigðisþjónustu á svæðinu. Sveitarstjórn bindur miklar vonir við að reynsla Jóns Björns, víðtækt tengslanet og skýr sýn á þróun sveitarfélaga muni nýtast vel í áframhaldandi uppbyggingu Eyjafjarðarsveitar og í þjónustu við íbúa samfélagsins,“ segir í tilkynningunni. Eyjafjarðarsveit Sveitarstjórnarmál Vistaskipti Mest lesið „Verulega áhugaverður fávitaskapur“ Innlent Hópur fólks hafi setið um matinn í frískápnum Innlent Slagsmál brutust út eftir árekstur Innlent Ein stærsta drónaárásin á Rússland frá upphafi stríðsins Erlent Þetta er í samkomulagi Trumps við Írani Erlent Þessi fjórtán voru sæmd fálkaorðunni Innlent Spá allt að fjörutíu stiga hita Erlent Leghálskrabbameini nánast útrýmt í Bretlandi eftir bólusetningarátak Erlent Foreldrar Sólons óska eftir skýrslutökum yfir núverandi og fyrrverandi starfsmönnum Icelandair Innlent Trump undirritaði samkomulag við Írani Erlent Fleiri fréttir Hyggjast sekta leigusala sem skrá ekki samninga Jón Björn ráðinn sveitarstjóri Þingmenn beðnir um að vera á tánum og tímamót í golfsögu Íslendinga nálgast Mótmælendur ekki kærðir eftir truflun á þingfundi Jón Magnús frá Ölmu og aftur á spítalann Hópur fólks hafi setið um matinn í frískápnum Bein útsending: Samtal um þjóðaröryggi – Lýðræði á tímum upplýsingaóreiðu Myndaveisla: Norðlendingar fögnuðu á 17. júní „Verulega áhugaverður fávitaskapur“ Myndaveisla: Þjóðhátíðardagur Íslendinga haldinn hátíðlegur Slagsmál brutust út eftir árekstur Rubio óskar Íslendingum til hamingju með daginn Þessi fjórtán voru sæmd fálkaorðunni Kölluð á vettvang vegna rifrildis þar sem annar tók upp hníf Sex þúsund símar nái mögulega ekki sambandi við Neyðarlínu Biðja allar stofnanir bæjarins um að flagga í allt sumar Ræða Höllu: Styrkleikar Íslendinga, samtakamáttur og skoðanaskipti Elín Hall er fjallkonan í ár Rændu sjónvarpi og flúðu á brott Sérsveitin kölluð til í nótt vegna vopnaburðar á hóteli í miðborginni Malbika í gegnum hólana í Vatnsdal Ráðleggur Miðflokksmönnum að breyta um tón Mælti sér mót við 12 ára stúlku á Snapchat Kennarar óttast framkvæmd símafrís Starfsemi hætt í Kristnesi vegna myglu Brottfararstöð eigi enga samleið með flugvallarrekstri Ekki óvenjulegt að konan gangi laus þrátt fyrir hrottalegar lýsingar Á ekki von á fleiri aflýsingum vegna mönnunar Bogi Nils í beinni, óvenjulegt sakamál, og Tiktok-ömmur Á sjúkrahús eftir að hafa kastast úr golfbíl Sjá meira