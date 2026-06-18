Áhorfendur á heimsmeistaramótinu í fótbolta eru byrjaðir að baula í vatnspásum leikja. Þeir eru ekki ánægðir með þessa þróun og segja að verið sé að skipta fótbolta í fjóra leikhluta.
Á heimsmeistaramótinu í ár voru settar reglur um að vatnspása sé tekin í öllum leikjum mótsins. Það á ein vatnspása að vera í fyrri hálfleik og önnur í þeim seinni.
Rökin fyrir vatnspásunum eru að öll lið fái jafn mikla pásu og jafnt álag þrátt fyrir mismunandi hitastig þar sem liðin spila. Vatnspásur hafa áður verið teknar en þær voru bara teknar þegar spilað var í miklum hita.
Margir áhorfendur eru ósáttir við vatnspásurnar þar sem þær eyðileggja flæði leiksins. Einnig hafa margar útsendingar verið gagnrýndar fyrir það að sýna auglýsingar á meðan vatnspásan er.
Sumir segja að þetta sé Bandaríkjavæðing fótboltans þar sem verið er að skipta leiknum í fjóra leikhluta með auglýsingum á milli eins og hefð er fyrir í Bandaríkjunum. Í viðtali sagði hollenski varnarmaðurinn Virgil Van Dijk að vatnspásurnar væru óþarfi nema í miklum hita.
Margir vellir sem eru notaðir á heimsmeistaramótinu eru með þaki og eru loftkældir. Auk þess hefur hitinn á mótinu ekki verið hár sem gerir vatnspásurnar óþarfar fyrir leikmennina.
Áhugavert verður að sjá hvort vatnspásurnar verði hluti af leiknum í framtíðinni en það verður umdeilanleg ákvörðun.