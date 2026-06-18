Búist er við að Liverpool kaupi spænska vængmanninn Victor Munoz. Hann er samningsbundinn Osasuna en Liverpool hefur nýtt sér klásúlu í samningi hans til að kaupa hann.
Victor Munoz er staddur á heimsmeistaramótinu með spænska landsliðinu. Hann getur spilað á báðum vængjum sem gerir hann að fjölbreyttum leikmanni. Liverpool mun virkja klásúlu í samningi Munoz sem leyfir félaginu að kaupa leikmanninn á 40 milljónir evra.
Þetta er fyrsti leikmaðurinn sem nýr stjóri Liverpool, Andoni Iraola, ætlar að kaupa fyrir félagið. Búist er við að Munoz muni skrifa undir sex ára samning hjá félaginu.
Newcastle var einnig að reyna að kaupa leikmanninn en svo virðist sem Liverpool muni ná að fá vængmanninn unga. Anthony Gordon var að fara frá Newcastle til Barcelona en hann spilar sömu stöðu og Victor Munoz. Newcastle ætlaði að láta Munoz koma í staðinn fyrir Gordon.
Osasuna endaði rétt fyrir ofan fallsæti í spænsku úrvalsdeildinni. Munoz spilaði 34 leiki fyrir Osasuna á síðasta tímabili og skoraði sex mörk og lagði upp tvö.