Tveir leikir fóru fram á heimsmeistaramótinu í fótbolta í nótt. Þar mættust Gana og Panama annars vegar og Kólimbía og Úsbekistan hins vegar.
Í fyrri leik næturinnar fór fram leikur Gana og Panama. Gana er ekki með miðjumanninn sinn Thomas Partey í hóp vegna þess að hann hefur ekki fengið vegebréfsáritun til þess að komast til Kanada þar sem leikurinn var spilaður. Hann hefur verið ákærður fyrir kynferðisbrot á Englandi og er það mál enn þá í rannsókn.
Leikurinn var frekar jafn en Panama var óvænt meira með boltann í leiknum. Gana voru hins vegar ekki slakir og náðu að skapa sér nokkur góð færi. Hvorugt liðið náði þó að skora í fyrri hálfleik.
Í seinni hálfleik byrjaði Gana að skapa sér meira af færum en liðið náði ekki að skora fyrr en á lokaandartökum leiksins. Þá spretti Brandon Thomas-Asante upp vinstri kantinn og gaf þéttan bolta fyrir markið þar sem Caleb Yirenkyi gat lagt hann í markið af stuttu færi. Þetta reyndist eina mark leiksins en Panama kom skemmtilega á óvart í leiknum og spilaði vel þrátt fyrir tap.
Úsbekistan og Kólumbía mættust í Mexíkóborg í nótt og var það kannski jafnari leikur en fólk bjóst við. Fyrir leik hefðu flestir haldið að Kólumbía myndi valta yfir Úsbeka en það var ekki jafn auðvelt og það sýndist.
Kólumbía náði að komast yfir á 40. mínútu þegar Daniel Munoz skoraði eftir frábæra sendingu inn í teiginn. Það reyndist vera eina mark fyrri hálfleiks.
Úsbekistan gafst þó ekki upp og jafnaði metin á 60. mínútu með góðri sókn. Leikurinn var þó ekki lengi jafn því fimm mínútum seinna náði Luis Diaz að koma Kólumbíu aftur yfir. Úsbekar náðu ekki að ógna marki Kólumbíu jafn vel eftir það og innsiglaði Jaminton Campaz sigur Kólumbíu með marki í uppbótartíma. Leikurinn endaði 3-1.