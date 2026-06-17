Þjálfaraskipti hjá Sveindísi Andri Broddason skrifar 17. júní 2026 19:53 Alex Straus verður ekki lengur þjálfari Sveindísar Jane hjá Angel City Luiza Moraes/Getty Images Alex Straus mun ekki þjálfa Angel City meira á þessu tímabili. Þetta kemur fram í tilkynningu félagsins þar sem sagt er að leiðir félagsins og þjálfarans liggi ekki saman lengur. Alex Straus gekk til liðs við Angel City í apríl 2025 eftir að hafa þjálfað Glódísi Perlu Viggósdóttur hjá Bayern Munchen. Alex Straus var aðeins búinn að vera þjálfari Angel City í mánuð þegar Sveindís Jane Jónsdóttir gekk til liðs við félagið. Hann gerði miklar leikmannabreytingar hjá Angel City þar sem hann lagði áherslu á ungan og sterkan kjarna. Félagið er sem stendur í tólfta sæti NWSL-deildarinnar í Bandaríkjunum með aðeins þrettán stig eftir ellefu leiki. Leif Gunnar Smerud, aðstoðarþjálfari liðsins, mun starfa sem þjálfari á meðan verið er að leita að öðrum þjálfara til að taka við félaginu. Thank you, Coach.📰 #AngelCityFC announces it is parting ways with Head Coach Alex Straus, effective immediately. We sincerely appreciate his dedication and wish Alex the best in his next chapter.More details here: https://t.co/UKNRwRncOC pic.twitter.com/28mHXpbOTQ— Angel City FC (@weareangelcity) June 17, 2026 Bandaríski fótboltinn Mest lesið Maður dagsins á HM: Af hverju fór Messi að gráta og átti að reka hann út af? Fótbolti Zlatan nóg boðið: „Fáfróðir munu kalla þetta hroka“ Fótbolti Allt í bál og brand í Formúlu 1 Formúla 1 Tárvotur Messi jafnaði HM markametið með þrennu Fótbolti „Ísland ætti ekki að eiga kylfing sem spilar svona vel“ Golf Allt sem þú þarft að vita: Ráshópur og rástími Gunnlaugs á U.S. Open Golf Kristófer og Guðrún eignuðust son Körfubolti Portúgal - Austur-Kongó | Ronaldo byrjar og slær met Fótbolti Efast um Frey og segir hann hvorki fyrsta, annan né þriðja kost Fótbolti Haaland í ham er Noregur hóf HM á sigri Fótbolti Fleiri fréttir Þjálfaraskipti hjá Sveindísi England - Króatía | Stórleikur í Texas Komust í undanúrslit eftir framlengdan leik Sýndi miklar tilfinningar eftir fyrsta markið Þjóðhátíðarsigur í Þorlákshöfn Portúgal - Austur-Kongó | Ronaldo byrjar og slær met ÍR stöðvaði Gróttu og Kári kom Fylki í annað sæti Bjó til sex mörk Fram á gamla heimavellinum Zlatan nóg boðið: „Fáfróðir munu kalla þetta hroka“ Efast um Frey og segir hann hvorki fyrsta, annan né þriðja kost Evrópudagskrá íslensku liðanna klár Vestri gæti farið til Búlgaríu eða Írlands Mourinho hringdi í Silva sem samdi til tveggja ára Ísraelskt lið bíður Víkinga Maður dagsins á HM: Af hverju fór Messi að gráta og átti að reka hann út af? Sjáðu mörkin í Víkinni, sturlunina í Garðabæ og Viktor tækla Val Freyr ráðinn þjálfari Rosenborg Tárvotur Messi jafnaði HM markametið með þrennu Haaland í ham er Noregur hóf HM á sigri „Tvær stórar ákvarðanir sem féllu á móti okkur“ „Aldrei stressaður um að þeir myndu jafna“ Emil: Byrjaði brösulega hjá okkur „Keyrðum þetta saman í gegn“ Írak - Noregur | Langþráð stund fyrir norsku þjóðina „Ef einhver fer að slaka á fær hann að heyra það“ Stjarnan - Breiðablik 4-4 | Átta marka tryllir í Garðabænum Uppgjörið: Víkingur - KR 2-0 | Víkingar enn ósigraðir á toppnum Uppgjörið: 1-0 ÍA - Valur | Viktor skoraði markið sem færði Skaganum þrjú stig Mbappé sá um Senegal fyrir Frakka Diljá Ýr komin í undanúrslit bikarsins Sjá meira