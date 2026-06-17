Fótbolti

Þjálfaraskipti hjá Sveindísi

Andri Broddason skrifar
Alex Straus verður ekki lengur þjálfari Sveindísar Jane hjá Angel City
Alex Straus verður ekki lengur þjálfari Sveindísar Jane hjá Angel City Luiza Moraes/Getty Images

Alex Straus mun ekki þjálfa Angel City meira á þessu tímabili. Þetta kemur fram í tilkynningu félagsins þar sem sagt er að leiðir félagsins og þjálfarans liggi ekki saman lengur.

Alex Straus gekk til liðs við Angel City í apríl 2025 eftir að hafa þjálfað Glódísi Perlu Viggósdóttur hjá Bayern Munchen. Alex Straus var aðeins búinn að vera þjálfari Angel City í mánuð þegar Sveindís Jane Jónsdóttir gekk til liðs við félagið.

Hann gerði miklar leikmannabreytingar hjá Angel City þar sem hann lagði áherslu á ungan og sterkan kjarna. Félagið er sem stendur í tólfta sæti NWSL-deildarinnar í Bandaríkjunum með aðeins þrettán stig eftir ellefu leiki.

Leif Gunnar Smerud, aðstoðarþjálfari liðsins, mun starfa sem þjálfari á meðan verið er að leita að öðrum þjálfara til að taka við félaginu.

Bandaríski fótboltinn

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