Fótbolti

Komust í undan­úr­slit eftir framlengdan leik

Andri Broddason skrifar
ÍBV gátu fagnað vel og innilega eftir sigur dagsins.
ÍBV gátu fagnað vel og innilega eftir sigur dagsins. Vísir/Guðmundur

ÍBV tryggði sig í undanúrslit Mjólkurbikars kvenna í dag með sigri á FH sem er topplið Bestu deildar kvenna, 3-2. Framlengja þurfti leikinn þar sem eftir venjulegan leiktíma var staðan jöfn 2-2.

Mikil barátta var í leiknum og mátti sjá bæði lið sækja mikið en ÍBV náði forystunni eftir aðeins fjórar mínútur. Leikurinn hélst áfram jafn eftir markið og bæði lið fengu dauðafæri en FH jafnaði rétt fyrir lok fyrri hálfleiks. Markið var búið að liggja í loftinu og liðin gengu jöfn til búningsherbergja.

Seinni hálfleikur var með svipað handrit og sá fyrri þar sem ÍBV komst aftur yfir snemma í hálfleiknum. Eftir markið hélt FH áfram að sækja að ÍBV en náðu ekki að skora fyrr en á 80. mínútu þegar Berglind Freyja Hlynsdóttir skoraði eftir misheppnaða hreinsun ÍBV.

Undir lok leiksins komu nokkur færi í viðbót en hvorugt liðið náði að tryggja sigur í venjulegum leiktíma og framlengja þurfti leikinn. Staðan fyrir framlengingu var 2-2.

Snemma í framlengingunni fær ÍBV víti eftir að brotið er á Söndru Voitaine. Aldís Guðlaugsdóttir gerði sér lítið fyrir og varði víti fyrirliða ÍBV, Avery Mae Vanderven. Þetta var glæsilega varið víti. Avery Mae bætti þó upp fyrir vítaklúðrið í framlengingunni þegar hún skoraði eftir sendingu inn í teiginn úr aukaspyrnu.

Leikurinn endaði þannig með sigri ÍBV á heimavelli 3-2. Eftir leik fögnuðu Eyjastelpurnar vel og innilega eftir sætan sigur á toppliði Bestu deildarinnar, FH.

Mjólkurbikar kvenna ÍBV FH

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