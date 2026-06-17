Komust í undanúrslit eftir framlengdan leik Andri Broddason skrifar 17. júní 2026 18:43 ÍBV gátu fagnað vel og innilega eftir sigur dagsins. Vísir/Guðmundur ÍBV tryggði sig í undanúrslit Mjólkurbikars kvenna í dag með sigri á FH sem er topplið Bestu deildar kvenna, 3-2. Framlengja þurfti leikinn þar sem eftir venjulegan leiktíma var staðan jöfn 2-2. Mikil barátta var í leiknum og mátti sjá bæði lið sækja mikið en ÍBV náði forystunni eftir aðeins fjórar mínútur. Leikurinn hélst áfram jafn eftir markið og bæði lið fengu dauðafæri en FH jafnaði rétt fyrir lok fyrri hálfleiks. Markið var búið að liggja í loftinu og liðin gengu jöfn til búningsherbergja. Seinni hálfleikur var með svipað handrit og sá fyrri þar sem ÍBV komst aftur yfir snemma í hálfleiknum. Eftir markið hélt FH áfram að sækja að ÍBV en náðu ekki að skora fyrr en á 80. mínútu þegar Berglind Freyja Hlynsdóttir skoraði eftir misheppnaða hreinsun ÍBV. Undir lok leiksins komu nokkur færi í viðbót en hvorugt liðið náði að tryggja sigur í venjulegum leiktíma og framlengja þurfti leikinn. Staðan fyrir framlengingu var 2-2. Snemma í framlengingunni fær ÍBV víti eftir að brotið er á Söndru Voitaine. Aldís Guðlaugsdóttir gerði sér lítið fyrir og varði víti fyrirliða ÍBV, Avery Mae Vanderven. Þetta var glæsilega varið víti. Avery Mae bætti þó upp fyrir vítaklúðrið í framlengingunni þegar hún skoraði eftir sendingu inn í teiginn úr aukaspyrnu. Leikurinn endaði þannig með sigri ÍBV á heimavelli 3-2. Eftir leik fögnuðu Eyjastelpurnar vel og innilega eftir sætan sigur á toppliði Bestu deildarinnar, FH. Mjólkurbikar kvenna ÍBV FH Mest lesið Maður dagsins á HM: Af hverju fór Messi að gráta og átti að reka hann út af? Fótbolti Allt í bál og brand í Formúlu 1 Formúla 1 Zlatan nóg boðið: „Fáfróðir munu kalla þetta hroka“ Fótbolti Tárvotur Messi jafnaði HM markametið með þrennu Fótbolti „Ísland ætti ekki að eiga kylfing sem spilar svona vel“ Golf Allt sem þú þarft að vita: Ráshópur og rástími Gunnlaugs á U.S. Open Golf Kristófer og Guðrún eignuðust son Körfubolti Efast um Frey og segir hann hvorki fyrsta, annan né þriðja kost Fótbolti Haaland í ham er Noregur hóf HM á sigri Fótbolti Ólafur Ólafs fékk fálkaorðuna Körfubolti Fleiri fréttir Komust í undanúrslit eftir framlengdan leik Sýndi miklar tilfinningar eftir fyrsta markið Þjóðhátíðarsigur í Þorlákshöfn Portúgal - Austur-Kongó | Ronaldo byrjar og slær met ÍR stöðvaði Gróttu og Kári kom Fylki í annað sæti Bjó til sex mörk Fram á gamla heimavellinum Zlatan nóg boðið: „Fáfróðir munu kalla þetta hroka“ Efast um Frey og segir hann hvorki fyrsta, annan né þriðja kost Evrópudagskrá íslensku liðanna klár Vestri gæti farið til Búlgaríu eða Írlands Mourinho hringdi í Silva sem samdi til tveggja ára Ísraelskt lið bíður Víkinga Maður dagsins á HM: Af hverju fór Messi að gráta og átti að reka hann út af? Sjáðu mörkin í Víkinni, sturlunina í Garðabæ og Viktor tækla Val Freyr ráðinn þjálfari Rosenborg Tárvotur Messi jafnaði HM markametið með þrennu Haaland í ham er Noregur hóf HM á sigri „Tvær stórar ákvarðanir sem féllu á móti okkur“ „Aldrei stressaður um að þeir myndu jafna“ Emil: Byrjaði brösulega hjá okkur „Keyrðum þetta saman í gegn“ Írak - Noregur | Langþráð stund fyrir norsku þjóðina „Ef einhver fer að slaka á fær hann að heyra það“ Stjarnan - Breiðablik 4-4 | Átta marka tryllir í Garðabænum Uppgjörið: Víkingur - KR 2-0 | Víkingar enn ósigraðir á toppnum Uppgjörið: 1-0 ÍA - Valur | Viktor skoraði markið sem færði Skaganum þrjú stig Mbappé sá um Senegal fyrir Frakka Diljá Ýr komin í undanúrslit bikarsins Freyr ekki lengi án starfs? Amorim kynntur til leiks hjá AC Milan Sjá meira