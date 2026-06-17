Vestri náði góðum sigri gegn Ægi í fimmtándu umferð Lengjudeildarinnar. Ægir þarf að ná í stig ef liðið ætlar að losa sig úr fallbaráttu deildarinnar.
Mikil þjóðhátíðarstemning var á leik Vestra og Ægis í Lengjudeildinni í dag. Vestri byrjaði leikinn af krafti og skoraði Guðmundur Arnar Svavarsson beint úr horni. Stuttu seinna bætti Vestri öðru marki við eftir slakan varnarleik hjá Ægi.
Þrátt fyrir tveggja marka forystu byrjaði Vestri að slaka aðeins á og missa boltann nálægt sínum eigin teig. Ægir refsar fyrir það og minnkar muninn nánast strax aftur í eitt mark. Bæði lið ná að koma sér í nokkur færi en boltinn nær ekki að fara aftur í netið í fyrri hálfleik. Þegar liðin ganga til búningsherbergja er Vestri yfir 2-1.
Fljótlega í seinni hálfleik bætir Vestri við öðru marki og róaðist leikurinn eftir það. Þegar leið á seinni hálfleikinn byrjaði Ægir að sækja meira og eftir góða sókn fær Ægir víti. Þeir skora úr vítinu og eftir það fær liðið meðbyr og sýnir vilja til að sækja stig á heimavelli.
Þeir komast í nokkur góð færi en ná því miður ekki að nýta þau og endar leikurinn með sigri Vestra 3-2. Ægir hefði þurft að byrja seinni hálfleikinn af sömu ákefð og liðið endaði seinni hálfleikinn. Þetta var mikilvægur sigur fyrir Vestra sem er í harðri baráttu í miðju deildarinnar.