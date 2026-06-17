Frábær byrjun Englendinga Andri Broddason skrifar 17. júní 2026 19:32 England v Costa Rica - International Friendly ORLANDO, FLORIDA - JUNE 10: Harry Kane #9 of England looks on during the International Friendly match between England and Costa Rica at Inter&Co Stadium on June 10, 2026 in Orlando, Florida. (Photo by Rich Storry/Getty Images) England og Króatía mætast í stórleik í L-riðli HM í fótbolta, í Arlington í Texas í kvöld. Leikurinn í Dallas var fjörugur og var skorað mikið af mörkum. England fékk vítaspyrnu strax á tólftu mínútu leiksins þegar brotið var á Noni Madueke inni í teig. Fyrirliðinn Harry Kane steig á vítapunktinn en Dominik Livakovic varði vítið. Hann var hins vegar kominn af markmannslínunni og Kane fékk því að taka vítið aftur og nýtti seinni spyrnuna. Króatar jöfnuðu leikinn nokkrum mínútum síðar með frábæru skoti Martin Baturin á 36. mínútu. Nokkrum mínútum síðar bætti Harry Kane við öðru marki sínu með góðum skalla þar sem hann var ekki vel dekkaður eftir hornspyrnu Declan Rice. Í uppbótartíma fyrri hálfleiks jafna Króatar aftur leikinn með frábæru samspili sem endar með því að Petar Musa skorar. Liðin fóru því jöfn til búningsherbergja í hálfleik. Thomas Tuchel hefur komið með eldræðu í hálfleik þar sem Englendingar hækkuðu hraða spilsins og byrjuðu að ógna marki Króatíu meira. Jude Bellingham kom Englandi yfir þegar aðeins tvær mínútur voru liðnar af seinni hálfleik eftir að hafa keyrt upp hægri kantinn. Þegar England komst yfir héldu leikmennirnir áfram að sækja og við tók kafli þar sem Livakovic varði mörg dauðafæri frá Englendingum og hélt Króötum inn í leiknum. Marcus Rashford náði svo að innsigla sigurinn með marki á 85. mínútu sem reyndist lokamark leiksins. Mikilvægur 4-2 sigur Englendinga sem byrja heimsmeistaramótið vel. England er þá í efsta sæti L-riðils en Gana og Panama sem eru einnig í riðlinum eigast við í nótt. HM 2026 í fótbolta