Eins árs gamalt barn skotið til bana af lögreglumanni Freyja Þórisdóttir skrifar 17. júní 2026 14:36 Vitni herma að frænkurnar hafi verið að keyra í átt frá lögreglumönnunum þegar þeir skutu á bílinn með þeim afleiðingum að hinn eins árs gamli Kohen Kartier Wiley lét lífið. Getty Lögreglumaður í Mississippi skaut hinn eins árs gamla Kohen Kartier Wiley til bana á sunnudaginn síðasta, þann fjórtánda júní. Wiley hafði verið í verslun Walmart ásamt móður sinni og frænku þegar skotið var á þau þar sem þau óku um bílastæðið á silfurlituðum fólksbíl. Lögregla segir í yfirlýsingu að móðir hans og frænka hafi verið grunaðar um búðarhnupl. Lögreglumenn frá lögreglunni í borginni Senatobia og sýslumannsembættinu í Tate-sýslu voru að störfum þegar atvikið átti sér stað líkt og fram kemur í frétt miðilsins Mississippi free press. Lögreglumaðurinn sem skaut Wiley hefur ekki verið nafngreindur. Í umfjölluninni er einnig greint frá því að almannavarnadeild Mississippi hafi sent frá sér yfirlýsingu samdægurs þar sem því var haldið fram að skotárásin hafi átt sér stað eftir að annar tveggja einstaklinga ók „í átt að“ lögreglumönnum. Hafi vitað að það væri ungabarn í bílnum Þá segir að á mynd sem fréttastofa Mississippi Free Press hafi undir höndunum sjáist á bílnum mörg skotför á framrúðunni, þar á meðal skotgat farþegamegin. Það sé athyglisvert að í yfirlýsingu almannavarnadeildarinnar virðist viðurkennt að lögreglan hafi séð Kohen Wiley áður en einstaklingarnir fóru inn í bílinn og áður en lögreglumaðurinn hleypti af skoti. „Lögreglumenn brugðust við útkalli vegna búðarþjófnaðar í Walmart við U.S. 51. Þegar á staðinn var komið mættu lögreglumenn tveimur einstaklingum og ungbarni sem flúðu úr versluninni inn í bifreið. Lögreglumenn reyndu að stöðva bifreiðina en ökumaðurinn ók í átt að lögreglumönnunum og var næstum búinn að aka á einn þeirra,“ segir meðal annars í yfirlýsingunni. Í yfirlýsingu frá lögreglu segir að lögreglumenn hafi reynt að stöðva bifreiðina en ökumaðurinn hafi ekið í átt að lögreglumönnunum.Getty „Lögreglumaður hleypti þá af skoti og bifreiðin flúði af vettvangi. Einstaklingarnir komu á sjúkrahús á staðnum þar sem eitt ungbarn í bifreiðinni var úrskurðað látið og annar einstaklingur var með lífshættulega áverka. Engir lögreglumenn hlutu alvarlega líkamlega áverka.“ Frænka Wiley í lífshættu Fjölskyldumeðlimir Kohen Wiley hafa neitað því að nokkur búðarþjófnaður hafi átt sér stað en bandaríska sjónvarpsstöðin WREG-TV í Memphis greindi frá því að fyrir skotárásina hafi vitni séð tvær konur koma út úr versluninni: önnur með einn bleiupakka og hin með ungabarnið. Haft er eftir fjölskyldunni að móðir Kohens hafi setið í farþegasætinu og haldið á barninu þegar lögreglumaðurinn skaut að bílnum og að frænka þeirra, sem hafi ekið bílnum, væri í lífshættu. Annað vitni á að hafa sagt fréttastofunni að hún hafi séð bílinn aka í burtu með lögreglumenn á eftir honum rétt áður en hún heyrði skothvelli. Lögreglan í Senatobia sendi frá sér yfirlýsingu á samfélagsmiðlum skömmu eftir skotárásina, þar sem staðfest var að rannsóknin hefði verið afhent rannsóknarlögreglu Mississippi og lofað gagnsæi þegar fram liðu stundir. „Lögreglan í Senatobia rannsakar nú skotárás þar sem lögreglumaður átti hlut að máli, sem átti sér stað í dag um klukkan 14:05 í Walmart,“ sagði í yfirlýsingunni. „Fyrstu fregnir herma að lögreglumenn hafi brugðist við tilkynningu um búðarþjófnað, sem leiddi til þess að lögreglumenn hleyptu af skotvopnum sínum.“ Bandaríkin Lögreglumál Skotvopn Ofbeldi gegn börnum Mest lesið Ráðleggur Miðflokksmönnum að breyta um tón Innlent Rændu sjónvarpi og flúðu á brott Innlent Elín Hall er fjallkonan í ár Innlent Mette-Marit krónprinsessa fékk ný lungu í vel heppnaðri aðgerð Erlent Skopmyndateiknari skotinn til bana Erlent Malbika í gegnum hólana í Vatnsdal Innlent Sérsveitin kölluð til í nótt vegna vopnaburðar á hóteli í miðborginni Innlent Biðja allar stofnanir bæjarins um að flagga í allt sumar Innlent Rex Heuermann leiddur fyrir dómara í dag Erlent Mælti sér mót við 12 ára stúlku á Snapchat Innlent Fleiri fréttir Rex Heuermann leiddur fyrir dómara í dag Mette-Marit krónprinsessa fékk ný lungu í vel heppnaðri aðgerð Skopmyndateiknari skotinn til bana Rússnesk freigáta skaut varúðarskotum að skútu í Ermarsundi Rússar skipulögðu íkveikjur gegn forsætisráðherra Bretlands Segjast hafa sprengt olíuhreinsistöð nærri Moskvu Stefna á að hafa ný aðildarríki í styttri ól Öll áhöfnin talin af Samkomulag um samkomulag undirritað og klárt Erfiðir tímar fyrir norsku konungsfjölskylduna Sonur krónprinsessunnar áfrýjar dómi Hrapaði til bana eftir að kennari gleymdi að festa reipi Það sem er vitað um samkomulagið við Írani Kallaði Michelle Obama karlmann á afmælishátíð Trump Bretar banna samfélagsmiðlanotkun upp að 16 ára aldri Réðust á dómkirkjuna í Kænugarði Sonur krónprinsessunnar dæmdur í fjögurra ára fangelsi Staðfesta að samkomulag hafi náðst: Íran fagnar og segir Trump hafa gefist upp Lét Netanjahú heyra það í símtali þeirra: „Ég varð svo brjálaður“ Tólf fórust þegar flugvél hrapaði í Missouri Friðarviðræður sagðar í uppnámi Virðast ekki vilja takmarka sig við tíu milljónir Vonast til þess að fá friðarsamkomulag í afmælisgjöf Spánarkonungur lánaði Leó einkaþotuna Dramatík í tveimur þáttum: Gervigreindarbóla og óður um yfirráð Munaði minnstu að hún væri sjálf komin út í þegar árásin varð: „Það verður bara allt í blóði í sjónum“ Breski herinn stöðvaði skip úr skuggaflota Rússa Fullyrti að samkomulag yrði undirritað og sundið opnað „Afleiðingarnar muni vara í einhver ár jafnvel“ Friður í augsýn að uppfylltum skilyrðum Sjá meira